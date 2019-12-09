В районах Бурятии пройдёт киномарафон

За эти годы Киномарафон прошёл в населённых пунктах республики: сёлах Тарбагатай, Мухоршибирь, Бичура, Иволгинск, Заиграево, Хоринск, Кижинга, Сосново-Озерское, Турунтаево, Баргузин, Курумкан, Кабанск, Кырен, городах Закаменск и Гусиноозерск. А также за пределами республики: городе Казань, селе Бохан Иркутской области. Были проведены социальные акции «Кино нашего двора» в Улан-Удэ.









Союз кинематографистов Бурятии продолжает акцию «Киномарафон 3.0». В 2019 году киномарафон представит бурятские национальные фильмы: «Улан-Удэ, я люблю тебя», «Стоп, снято! И снова на Байкал», «По совести», «Байкальские каникулы» и другие фильмы, созданные в республике за последние годы. Состоятся творческие встречи с создателями этих картин, мастер-классы по кино-видеопроизводству, мини-концертная программа, фото-, автографсессии с актёрами фильмов, а также кастинг среди жителей районов на будущие съёмки фильмов.- В декабре «Киномарафон 3.0» отправляется в районы республики. Первый район, который посетят участники киномарафона – Баргузинский. Насыщенная программа «Киномарафон 3.0» в Баргузинском районе продлится неделю, - сообщает пресс-служба Республиканского центра народного творчества.Показы фильмов и мастер-классы пройдут также в Бичурском и Прибайкальском районах.Первый киномарафон состоялся в 2016 году в рамках «Года российского кино». Тогда кинематографисты Бурятии охватили 11 районов республики. Состоялись творческие встречи, участники демонстрировали свои работы: художественные и документальные картины, снятые в Бурятии и для Бурятии. В рамках киномарафонов были организованы творческие встречи с создателями и показы последних бурятских кинолент: детского фильма «Байкальские каникулы 2.0.», лауреата открытого Всероссийского кинофестиваля «Киношок» за лучший сценарий детского фильма; комедии «Стоп, снято! И снова на Байкал!» с участием российских звезд; патриотического киноальманаха «Улан-Удэ, я люблю тебя»; «По совести».