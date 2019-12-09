 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 Декабря

08 Декабря

Популярное

В районах Бурятии пройдёт киномарафон

В районах Бурятии пройдёт киномарафон
Общество,  Фото:pixabay.com
Жителям районов покажут бурятские фильмы и проведут мастер-классы

Союз кинематографистов Бурятии продолжает акцию «Киномарафон 3.0». В 2019 году киномарафон представит бурятские национальные фильмы: «Улан-Удэ, я люблю тебя», «Стоп, снято! И снова на Байкал», «По совести», «Байкальские каникулы» и другие фильмы, созданные в республике за последние годы. Состоятся творческие встречи с создателями этих картин, мастер-классы по кино-видеопроизводству, мини-концертная программа, фото-, автографсессии с актёрами фильмов, а также кастинг среди жителей районов на будущие съёмки фильмов.

- В декабре «Киномарафон 3.0» отправляется в районы республики. Первый район, который посетят участники киномарафона – Баргузинский. Насыщенная программа «Киномарафон 3.0» в Баргузинском районе продлится неделю, - сообщает пресс-служба Республиканского центра народного творчества.

Показы фильмов и мастер-классы пройдут также в Бичурском и Прибайкальском районах.

Первый киномарафон состоялся в 2016 году в рамках «Года российского кино». Тогда кинематографисты Бурятии охватили 11 районов республики. Состоялись творческие встречи, участники демонстрировали свои работы: художественные и документальные картины, снятые в Бурятии и для Бурятии. В рамках киномарафонов были организованы творческие встречи с создателями и показы последних бурятских кинолент: детского фильма «Байкальские каникулы 2.0.», лауреата открытого Всероссийского кинофестиваля «Киношок» за лучший сценарий детского фильма; комедии «Стоп, снято! И снова на Байкал!» с участием российских звезд; патриотического киноальманаха «Улан-Удэ, я люблю тебя»; «По совести».

За эти годы Киномарафон прошёл в населённых пунктах республики: сёлах Тарбагатай, Мухоршибирь, Бичура, Иволгинск, Заиграево, Хоринск, Кижинга, Сосново-Озерское, Турунтаево, Баргузин, Курумкан, Кабанск, Кырен, городах Закаменск и Гусиноозерск. А также за пределами республики: городе Казань, селе Бохан Иркутской области. Были проведены социальные акции «Кино нашего двора» в Улан-Удэ.


кино
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Студентам в Улан-Удэ вручили памятку «Зачётная книжка без взяток»
Студентам в Улан-Удэ вручили памятку «Зачётная книжка без взяток»
Общество, 09.12.2019
С ребятами провели беседу на тему противодействия коррупции
Спортсменка из Бурятии взяла «золото» на соревнованиях в Барнауле
Спортсменка из Бурятии взяла «золото» на соревнованиях в Барнауле
Общество, 09.12.2019
Валерия Солдатова боролась в весовой категории до 48 кг
В Иркутской области возбуждено дело за контрабанду леса на 20 млн. рублей
В Иркутской области возбуждено дело за контрабанду леса на 20 млн. рублей
Общество, 09.12.2019
Пиломатериал изготавливался из незаконно добытой древесины
Шесть улиц в Улан-Удэ оставались без электроэнергии
Шесть улиц в Улан-Удэ оставались без электроэнергии
Общество, 09.12.2019
Произошло аварийное отключение света
Усольчанин украл электроинструменты у знакомого
Усольчанин украл электроинструменты у знакомого
Общество, 09.12.2019
Потерпевший не верил, что преступление совершил его приятель
В Улан-Удэ днём до 9 мороза
В Улан-Удэ днём до 9 мороза
Общество, 09.12.2019
По данным Бурятского гидрометцентра, 9 декабря по республике местами небольшой снег, позёмка
Сагаан Убгэн побывал в гостях у удмуртского Деда Мороза
Сагаан Убгэн побывал в гостях у удмуртского Деда Мороза
Общество, 08.12.2019
Белый Старец присутствовал на торжественном зажжении новогодних огоньков на ёлке
В Улан-Удэ развернут полотно 75-летия Победы
В Улан-Удэ развернут полотно 75-летия Победы
Общество, 08.12.2019
Мероприятие состоится завтра 
4 дома в Улан-Удэ оставались без холодной воды
4 дома в Улан-Удэ оставались без холодной воды
Общество, 08.12.2019
Произошла коммунальная авария 
В Бурятии родителям рассказали про ДТП с детьми
В Бурятии родителям рассказали про ДТП с детьми
Общество, 08.12.2019
Автоинспекторы призвали позаботиться о безопасности детей на дорогах 
Группа компаний «Титан» открыла магазин в Иркутской области
Группа компаний «Титан» открыла магазин в Иркутской области
Общество, 08.12.2019
64-ый супермаркет с открылся накануне в Байкальске

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^