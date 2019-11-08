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Жители Бурятии получили 10 лет «строгача» на двоих за угон

Жители Бурятии получили 10 лет «строгача» на двоих за угон
Общество,  Фото:pixabay.com
Сначала преступникам назначили условное наказание, но решение было изменено

В августе 2019 года осуждены двое жителей посёлка Таксимо Муйского района Бурятии за угон автомобиля с угрозой применения насилия. Один из фигурантов также осуждён за кражу. Суд приговорил виновных к 4 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 и 3 года.

- Учитывая обстоятельства совершения особо тяжкого, дерзкого преступления с угрозой применения пневматического пистолета, данные о личностях преступников, прокурор района не согласился с приговором в части условного осуждения, посчитав назначенное наказание чрезмерно мягким, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Апелляционным определением Верховного суда республики представление прокурора признано обоснованным и решение суда первой инстанции отменено.

Осуждённым определено реальное лишение свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Они взяты под стражу в зале суда.
прокуратура приговор
 
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