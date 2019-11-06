В Бурятии запустили «щёчный» челлендж

В Бурятии запустили необычный челлендж, участникам которого предлагают на камеру потрясти щеками. Инициатором стал известный певец, ведущий и автор проекта по популяризации бурятского языка «Тухэриг» Ким Харганаев.
Первое видео с трясущимися щеками он опубликовал на своей странице в Instagram и предложил своим подписчиками запустить #Хасарчелендж. (в переводе с бурятского языка «хасар» означает «щека»)
В комментариях пользователи Сети одобрили затею, выражая это множеством смеющихся смайликов.
За три дня после объявления о челлендже опубликовано лишь одно видео. В нём двое молодых людей под музыку забавно трясут щеками. Здесь у пользователей Сети также не нашлось слов, а комментариях лишь смайлики.
В последнее время в среди жителей Бурятии популярны различные челленджи. Так, уже бывший министр экономики Александр Бардалеев стал инициатором огородного челленджа. 90-летняя жительница Бурятии запускала необычный челлендж на ловкость рук. Весной многие жители республики участвовали в челлендже к 8 марта.