 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 Ноября

05 Ноября

Популярное

В Бурятии запустили «щёчный» челлендж

В Бурятии запустили «щёчный» челлендж
Общество, 
Жителям республики предлагают потрясти щеками на камеру

В Бурятии запустили необычный челлендж, участникам которого предлагают на камеру потрясти щеками. Инициатором стал известный певец, ведущий и автор проекта по популяризации бурятского языка «Тухэриг» Ким Харганаев.

Первое видео с трясущимися щеками он опубликовал на своей странице в Instagram и предложил своим подписчиками запустить #Хасарчелендж. (в переводе с бурятского языка «хасар» означает «щека»)



В комментариях пользователи Сети одобрили затею, выражая это множеством смеющихся смайликов.

За три дня после объявления о челлендже опубликовано лишь одно видео. В нём двое молодых людей под музыку забавно трясут щеками. Здесь у пользователей Сети также не нашлось слов, а комментариях лишь смайлики.



В последнее время в среди жителей Бурятии популярны различные челленджи. Так, уже бывший министр экономики Александр Бардалеев стал инициатором огородного челленджа. 90-летняя жительница Бурятии запускала необычный челлендж на ловкость рук. Весной многие жители республики участвовали в челлендже к 8 марта.

челлендж
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии запустили «щёчный» челлендж
В Бурятии запустили «щёчный» челлендж
Общество, 06.11.2019
Жителям республики предлагают потрясти щеками на камеру
Фотовыставка памятных монет открылась в Улан-Удэ
Фотовыставка памятных монет открылась в Улан-Удэ
Общество, 06.11.2019
Необычная выставка работает в Бурятском театре драмы
В Улан-Удэ перекроют улицу возле Читинского переезда
В Улан-Удэ перекроют улицу возле Читинского переезда
Общество, 06.11.2019
Неудобства связаны с ремонтом теплосети
В Бурятии есть школа с одним учеником
В Бурятии есть школа с одним учеником
Общество, 06.11.2019
В республике утвердили перечень малокомплектных школ
В Бурятии инспекторы ГИБДД смогут проверять качество дорог
В Бурятии инспекторы ГИБДД смогут проверять качество дорог
Общество, 06.11.2019
ГИБДД Бурятии получила специальное оборудование
Росгвардейцы взяли медали чемпионата Бурятии по пауэрлифтингу
Росгвардейцы взяли медали чемпионата Бурятии по пауэрлифтингу
Общество, 06.11.2019
Правоохранители соревновались в классическом пауэрлифтинге
В Улан-Удэ сняли с постамента легендарный танк Т-34
В Улан-Удэ сняли с постамента легендарный танк Т-34
Общество, 06.11.2019
Снятый с постамента танк примет участие в параде на площади Советов
Более половины жителей Бурятии привились от гриппа
Более половины жителей Бурятии привились от гриппа
Общество, 06.11.2019
В республике гриппом никто не болеет
В Улан-Удэ приедут именитые оперные певцы
В Улан-Удэ приедут именитые оперные певцы
Общество, 06.11.2019
Они исполнят главные партии в спектаклях Приморской сцены Мариинского театра
В Бурятии генерал наградил отличившихся военных
В Бурятии генерал наградил отличившихся военных
Общество, 06.11.2019
Лето для военных оказалось особенно напряжённым
В Улан-Удэ загадочным образом исчез свет в сотых кварталах
В Улан-Удэ загадочным образом исчез свет в сотых кварталах
Общество, 06.11.2019
Аварийное отключение электроэнергии произошло 5 ноября
Сагаалган отметят в Кремле
Сагаалган отметят в Кремле
Общество, 06.11.2019
Билеты уже в продаже
В Улан-Удэ становятся популярными публичные признания в любви
В Улан-Удэ становятся популярными публичные признания в любви
Общество, 06.11.2019
Ещё одной девушке признались в чувствах на рекламном щите
Улан-удэнцы выиграли турнир по боксу в Чите
Улан-удэнцы выиграли турнир по боксу в Чите
Общество, 06.11.2019
Студенты Авиационного техникума стали чемпионами межрегионального турнира по боксу

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^