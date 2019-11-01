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«И так сойдёт»: В Улан-Удэ дорожный знак установили посреди тротуара

«И так сойдёт»: В Улан-Удэ дорожный знак установили посреди тротуара
Общество,  Фото:"Аноним 03"
Его поставили после ремонтных работ

На улице Революции 1905 года в этом году проводился ремонт дороги и прилегающих к ней территории: дорожные разметки, бордюры и тротуары. В последнем случае рабочие совершили заметную для всех пешеходов оплошность. Они установили около железнодорожной поликлиники дорожный знак «Автобусная остановка» посередине тротуара.

Фото недоразумения появилось в паблике «Аноним 03». Пользователи в комментариях начали рассуждать на тему, почему так вышло и предлагать свои варианты решения проблемы.

«Скорее всего, знак стоял, а плитку тротуарную клали позже, вот и результат. Также и асфальт кладут, а потом трубы меняют под ним. Выгодно-то как», «Дорожку же можно было чуть дальше проложить вдоль забора, потом смещать и все, не было бы проблем», - пишут люди.

Пользователи высмеивают ситуацию, оставляя комментарии: «Как всегда: всё для людей и ради людей...», «Этот столбик для «зомби» с телефоном в руках, чтобы вернуть их в реальность», «И так сойдёт».

Как сообщал «Байкал-Daily», похожий случай был зафиксирован этим летом на проспекте Автомобилистов, где прямо посреди новенькой пешеходной дорожки оказался столб.
дорожные знаки
 
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