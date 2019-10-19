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Казаки померялись силами в пригороде Улан-Удэ

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с соревнований

Накануне, 18 октября, в селе Гурульба Иволгинского района Бурятии состоялись конноспортивные соревнования среди казачьих обществ.

Участники мероприятия соревновались в казачьем многоборье на конях: метание копья на скаку, метание ножа, сбивание мишени нагайкой, стрельба из пневматической винтовки, метание аркана на скаку, стрельба из лука на скаку, преодоление препятствия «Барьер», рубка лозы шашкой на скаку.

Также проводились ратные состязания «Пластун»: рубка, прохождение бревна, узкий лаз, стрельба из пневматической винтовки, работа нагайкой, метание ножа, метания копья, «сломанная лестница», «змейка».

И, конечно же, не обошлось без стрельбы из традиционного лука.

казаки
 
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