«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с соревнований
Накануне, 18 октября, в селе Гурульба Иволгинского района Бурятии состоялись конноспортивные соревнования среди казачьих обществ.
Участники мероприятия соревновались в казачьем многоборье на конях: метание копья на скаку, метание ножа, сбивание мишени нагайкой, стрельба из пневматической винтовки, метание аркана на скаку, стрельба из лука на скаку, преодоление препятствия «Барьер», рубка лозы шашкой на скаку.
Также проводились ратные состязания «Пластун»: рубка, прохождение бревна, узкий лаз, стрельба из пневматической винтовки, работа нагайкой, метание ножа, метания копья, «сломанная лестница», «змейка».
И, конечно же, не обошлось без стрельбы из традиционного лука.
Казаки померялись силами в пригороде Улан-Удэ
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Святыню нашёл у себя во дворе житель села Аларь
Беременные входят в группу высокого риска по неблагоприятному течению респираторных вирусных инфекций
Итоговая проверка за учебный год проходит в 18 подразделениях и 2 соединениях
В столице Бурятии 3-5 градусов тепла
Ущелье реки Алла, целебные термальные источники и мантра, «запечатывающая» местность от катаклизмов: «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Администрация столицы Забайкалья опубликовала анонс городских мероприятий на ближайшие 10 дней
Первое в регионе отделение этого общественного движения появилось именно здесь
Мероприятие пройдёт в шести номинациях
В Кяхтинском районе прошёл республиканский турнир по вольной борьбе среди юношей и девушек
Более 180 мероприятий пройдут в Чите, Краснокаменске и Могойтуе
Все работы, включая восстановления благоустройства, планируется выполнить до 1 ноября
Спортсмены Забайкалья завоевали на соревнованиях 6 медалей
В дисциплине «троеборье» она набрала 435 кг
В нём горожанам рассказали о телефонных мошенниках, ЗОЖ и терроризме
В Марокко он завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 73 кг