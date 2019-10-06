Первоклассники Бурятии наклеили на рюкзаки самодельные светоотражатели

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

Профилактическое мероприятие прошло в Бичурском районе



Сотрудниками Госавтоинспекции ОМВД России по Бичурскому району Бурятии провели мастер-класс по изготовлению светоотражателей с первоклассниками класса Бичурской общеобразовательной школы №2.



- Учащиеся на специальном светоотражающем материале нарисовали бабочку. А затем, вырезав рисунок, разместили поделку на школьном рюкзаке. Полицейские рассказали учащимся, что пешеходы должны быть особо заметными на проезжей части, а светоотражатель позволяет водителю заблаговременно заметить движущего пешехода, - сообщает УГИБДД по Бурятии.



Автоинспекторы рассказали маленьким пешеходам, что светоотражатели бывают в виде браслетов, значков, ленточек.



Организаторы мастер-класса убеждены, что эксклюзивные световозвращатели, сделанные своими руками, не только будут радовать детей, но и, самое главное, сделают заметным юного пешехода при движении на улицах.



