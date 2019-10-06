Профилактическое мероприятие прошло в Бичурском районе
Сотрудниками Госавтоинспекции ОМВД России по Бичурскому району Бурятии провели мастер-класс по изготовлению светоотражателей с первоклассниками класса Бичурской общеобразовательной школы №2.
- Учащиеся на специальном светоотражающем материале нарисовали бабочку. А затем, вырезав рисунок, разместили поделку на школьном рюкзаке. Полицейские рассказали учащимся, что пешеходы должны быть особо заметными на проезжей части, а светоотражатель позволяет водителю заблаговременно заметить движущего пешехода, - сообщает УГИБДД по Бурятии.
Автоинспекторы рассказали маленьким пешеходам, что светоотражатели бывают в виде браслетов, значков, ленточек.
Организаторы мастер-класса убеждены, что эксклюзивные световозвращатели, сделанные своими руками, не только будут радовать детей, но и, самое главное, сделают заметным юного пешехода при движении на улицах.
Первоклассники Бурятии наклеили на рюкзаки самодельные светоотражатели
Общество, Фото:
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