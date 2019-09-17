Оперная дива Юлия Маточкина прилетела из Роттердама в Улан-Удэ

16 сентября в Улан-Удэ прибыла солистка Мариинского театра, восходящая звезда мировой оперной сцены Юлия Маточкина



Сегодня она споёт на сцене Бурятского театра оперы и балета. В столицу Бурятии Юлия Маточкина прилетела из Роттердама (Нидерланды): там она принимала участие в фестивале Валерия Гергиева и 12 сентября выступала в концертном зале De Doelen, представив совместно с пианистом Анатолием Кузнецовым сольную программу романсов и песен русских композиторов.



Юлия Маточкина в 2015 году стала лауреатом I премии XV Международного конкурса им. П.И. Чайковского в номинации «женское сольное пение» (тогда же Ариунбаатар Ганбаатар, ныне также солист Мариинского театра, а ранее солист Бурятского театра оперы и балета, стал обладателем Гран-при и I премии среди мужчин). На сегодняшний день солистка является очень востребованной артисткой. Она выступает в постановках Мариинского театра, Большого театра и других ведущих площадок страны и мира, принимает участие в главных мировых фестивалях и активно гастролирует.



На фестивале оперы имени Лхасарана Линховоина Юлия Маточкина исполнит заглавную партию Кармен в опере Жоржа Бизе. Её основными партнерами по сцене станут солист Красноярского театра оперы и балета, заслуженный артист Бурятии Михаил Пирогов и народный артист Бурятии Мунхзул Намхайн.



Фестиваль оперы имени Лхасарана Линховоина, торжественная церемония которого состоялась 15 сентября, посвящён 95-летию со дня рождения оперного певца, чье имя для многих ассоциируется со становлением и расцветом бурятского оперного искусства. В течение недели на сцене Бурятского театра оперы и балета выступят — помимо Юлии Маточкиной — приглашённые артисты: двое других солистов Мариинского театра — Владислав Сулимский и заслуженный артист Бурятии и Монголии Ариунбаатар Ганбаатар; солист Красноярского театра оперы и балета, заслуженный артист Бурятии Михаил Пирогов; солистка Татарского театра оперы и балета Венера Протасова; солисты Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Аюна Базаргуруева и Савва Хастаев; солист Театра оперы и балета Монголии Гомбо-Очир Бямбажав.



Балетный сезон в Бурятском театре оперы и балета откроется 29 сентября и 3-4 октября: зрителям будут показаны две самые свежие постановки — спектакль «Бурятские сказки и легенды» (созданный в результате работы I Лаборатории молодых хореографов) и балет «Талисман». Об этом сообщили в пресс-службе Бурятского оперного театра.









