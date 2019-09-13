Ими стали представители пяти муниципальных образований
Итоги конкурса «Народный мастер Иркутской области» были подведены в регионе. Лучшими умельцами в этом году стали представители пяти муниципальных образований.
Дмитрий Колесников из села Хомутово Иркутского района более 16 лет занимается резьбой по дереву и бересте, дизайном и изготовлением деревянной мебели и фигур.
Татьяна Долганина из города Тулуна – мастер по художественной обработке шерсти. Из этого материала создаёт коллекции авторских кукол.
Екатерина Осипова из посёлка Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района плетёт гобелены из конского волоса. Этот вид декоративно-прикладного искусства является культурным достоянием бурятского народа.
Активная участница проектов фонда президентских грантов Марианна Яроменко владеет техникой росписи «батик», валяния из шерсти, изготовления тряпичной куклы и грунтовой игрушки. Свои знания мастерица передаёт взрослым и детям в учреждениях культуры Черемховского района.
Валентина Щенова из Иркутска владеет художественной вышивкой и создаёт русские традиционные костюмы, среди которых сарафанный комплекс Вологодской губернии, покосные рубахи Архангельской губернии, чёрные передники сибирских регионов.
Конкурс «Народный мастер Иркутской области» проводится с 2008 года в целях поощрения творческих работников за достижения в области сохранения, возрождения и развития народных ремёсел. За это время почётного звания были удостоены 50 мастеров. До 2019 года размер поощрения за победу в конкурсе составлял 35 тысяч рублей. В этом году размер премии увеличен, он составляет 40 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и архивов Иркутской области со ссылкой на руководителя ведомства Ольгу Стасюлевич.
В Иркутской области определили лучших умельцев
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