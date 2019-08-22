Спортивные состязания были посвящены Дню физкультурника
Ветераны уголовно-исполнительной системы (УИС) Бурятии участвовали в соревнованиях Бурятского республиканского отделения общества «Динамо». Состязания были приурочены ко Всероссийскому Дню физкультурника.
- По результатам состязаний ветераны уголовно-исполнительной системы заняли третье место в командном зачёте по волейболу, кроме того в личном первенстве Владимир Атутов занял 3 место в блицтурнире по шахматам, - сообщает пресс-служба республиканского УФСИН.
Ветераны УИС Бурятии взяли серебро на соревнованиях «Динамо»
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