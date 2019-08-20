В бурятском селе строят крупный спортивный комплекс

В селе Бичура Бичурского района Бурятии началось строительство спортивного комплекса. Это будет двухэтажное здание площадью около трёх тысяч квадратных метров с крытым спортивным бассейном, сауной, универсальным игровым, борцовским и тренажёрным залами и буфетом.



На спортивный комплекс из федерального бюджета потратят 108 миллионов рублей. Строительство будет вестись подрядной организацией ООО «Джи Ди Кей Инновационные Технологии».



- Планируется, что на первом этаже здания будут располагаться: спортивный универсальный зал с раздевалками для мужчин и женщин, тренерская, медицинский и массажные кабинеты, буфет, бассейн, сауна, подъёмник для обслуживания лиц с ограниченными возможностями, гардероб и подсобные помещения. На втором этаже - борцовский зал площадью более трёхсот квадратных метров и тренажёрный - площадью 90 квадратов, административные и служебные помещения, - сообщает пресс-служба республиканского минстроя.



Сегодня на территории спортивного комплекса идут подготовительные работы, выполнена разбивка осей здания на местности. Также строители приступают к земляным работам и устройству монолитного фундамента.





