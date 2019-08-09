Иркутские арбалетчики стали первыми на чемпионате России

Победу в командном зачёте им принесли семь медалей разного достоинства
Спортсмены Иркутской области завоевали девять медалей на чемпионате и первенстве России по стрельбе из арбалета, которые 5 августа завершились в Ульяновске. На соревнованиях регион представляли стрелки из Иркутска и Ангарска.
На чемпионате страны успешно выступил иркутский спортсмен Александр Соколов, который выиграл две золотые и одну серебряную награду. Серебряным призёром чемпионата России стала иркутянка Лилия Рассохатская. Ещё три медали в копилку сборной Иркутской области принесла ангарчанка Ольга Моисеева, завоевав в разных упражнениях золото, серебро и бронзу. На первенстве России первое место занял Никита Московских из Иркутска. Бронзовую медаль взяла иркутянка Валерия Левченко.
По итогам чемпионата страны среди субъектов РФ команда Иркутской области с семью медалями заняла первое место, выиграв в бескомпромиссной борьбе у Республики Бурятия
. На первенстве страны сборная Приангарья стала второй, уступив команде Московской области.
Все спортсмены, кроме Ольги Моисеевой, тренируются у Виктора Соколова и Елены Чикишевой. Ольга занимается в Ангарске у Александра и Елены Чикишевых. Теперь спортсменам Иркутской области предстоит участвовать в чемпионате мира по стрельбе из арбалета, который будет проходить с 12 по 19 августа в Ульяновске. Об этом сообщает пресс-служба минспорта региона.
В состязаниях примут участие спортсмены из Бурятии и других регионов
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