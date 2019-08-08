В Бурятии мужчина украл телефон из домика отдыхающих

Он проник в него под предлогом установки ТВ-приставки



Рано утром 30 июля в отдел полиции по Муйскому району Бурятии обратилась 27-летняя женщина. Она заявила, что неизвестный украл из домика, арендованного ею и её коллегами в посёлке Таксимо, сотовый телефон.



Незнакомый мужчина около пяти утра постучался в дверь и, пройдя в помещение, предложил растерявшейся девушке установить ТВ-приставку. Отказавшись, она выпроводила незваного гостя, а после обнаружила пропажу лежавшего на кровати мобильного.



Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за преступления имущественного характера 31-летнего жителя посёлка Северомуйск.



Украденный гаджет он продал за три тысячи рублей знакомому.



- В настоящее время мобильный изъят полицейскими и передан владелице. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.