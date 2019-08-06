 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 Августа

05 Августа

Популярное

Забайкалец украл телевизор у собутыльника

Забайкалец украл телевизор у собутыльника
Общество,  Фото:pixabay.com
Злоумышленник воспользовался тем, что приятель отвлёкся

В полицию Борзинского района Забайкальского края обратился 56-летний мужчина. Он рассказал, что из его дома пропал телевизор «Шарп», стоимостью 15 тысяч рублей. На месте происшествия стражи порядка следов взлома не обнаружили. 

Выяснилось, что накануне потерпевший выпивал возле своего дома со своим знакомым. Зайдя в дом, он обнаружил пропажу телевизора.

Полицейские установили подозреваемого. Им оказался 32-летний житель Борзинского района, который вёл асоциальный образ жизни. Как оказалось, злоумышленник, воспользовавшись тем, что хозяин дома общается со знакомыми, незаметно проник в дом и украл телевизор. 

До задержания злоумышленник успел продать его. Тем не менее, сотрудникам полиции телевизор удалось изъять.

За кражу возбуждено уголовное дело. Ранее злоумышленник привлекался к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю. 
кража Забайкальский край
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Читинец украл телефон в торговом центре
Читинец украл телефон в торговом центре
Общество, 06.08.2019
Гаджет вытащил он из сумки, находящейся в продуктовой тележке
В Бурятии откроется Центр развития старообрядческой культуры
В Бурятии откроется Центр развития старообрядческой культуры
Общество, 06.08.2019
Центр расположится в Мухоршибирском районе 
В Бурятии разыскивают 16-летнюю девушку
В Бурятии разыскивают 16-летнюю девушку
Общество, 06.08.2019
При разговоре она может заикаться, представляться другим именем
За год в Бурятии бродячие собаки покусали 5 тысяч человек
За год в Бурятии бродячие собаки покусали 5 тысяч человек
Общество, 06.08.2019
Только в Улан-Удэ разгуливают около 8 тысяч бродячих псов 
Поисков-спасательный отряд из Бурятии выехал на учения
Поисков-спасательный отряд из Бурятии выехал на учения
Общество, 06.08.2019
За несколько дней добровольцев обучат методикам поиска и работе со специализированной аппаратурой
Иркутянина с наркотиками задержали в аэропорту
Иркутянина с наркотиками задержали в аэропорту
Общество, 06.08.2019
При нём были «синтетика» и «травка» 
В Улан-Удэ снижается уровень воды в реке Селенге
В Улан-Удэ снижается уровень воды в реке Селенге
Общество, 06.08.2019
Об этом сообщил Игорь Шутенков 
Улан-удэнец украл у спящего на лавочке мужчины телефон
Улан-удэнец украл у спящего на лавочке мужчины телефон
Общество, 06.08.2019
Гаджет «выглядывал» из кармана брюк 
В Бурятии отца-одиночку осудили за наркотики
В Бурятии отца-одиночку осудили за наркотики
Общество, 06.08.2019
Отбывать наказание он будет, когда его дочь подрастёт  
«Чистые игры» пройдут на берегу Байкала
«Чистые игры» пройдут на берегу Байкала
Общество, 06.08.2019
В играх победит тот, кто соберёт больше всего мусора с учётом требований раздельного сбора, отгадает все задания квеста

В Бурятии сегодня неустойчивая погода
В Бурятии сегодня неустойчивая погода
Общество, 06.08.2019
По данным Бурятского гидрометцентра, 6 августа по республике местами небольшие кратковременные дожди, грозы, ливни
Ангарск отметит День физкультурника на восьми площадках
Ангарск отметит День физкультурника на восьми площадках
Общество, 05.08.2019
Основной фестиваль проведут в парке имени 10-летия города

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^