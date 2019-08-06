Забайкалец украл телевизор у собутыльника

В полицию Борзинского района Забайкальского края обратился 56-летний мужчина. Он рассказал, что из его дома пропал телевизор «Шарп», стоимостью 15 тысяч рублей. На месте происшествия стражи порядка следов взлома не обнаружили.
Выяснилось, что накануне потерпевший выпивал возле своего дома со своим знакомым. Зайдя в дом, он обнаружил пропажу телевизора.
Полицейские установили подозреваемого. Им оказался 32-летний житель Борзинского района, который вёл асоциальный образ жизни. Как оказалось, злоумышленник, воспользовавшись тем, что хозяин дома общается со знакомыми, незаметно проник в дом и украл телевизор.
Полицейские установили подозреваемого. Им оказался 32-летний житель Борзинского района, который вёл асоциальный образ жизни. Как оказалось, злоумышленник, воспользовавшись тем, что хозяин дома общается со знакомыми, незаметно проник в дом и украл телевизор.
До задержания злоумышленник успел продать его. Тем не менее, сотрудникам полиции телевизор удалось изъять.
За кражу возбуждено уголовное дело. Ранее злоумышленник привлекался к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
За кражу возбуждено уголовное дело. Ранее злоумышленник привлекался к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.