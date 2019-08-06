Забайкалец украл телевизор у собутыльника





Выяснилось, что накануне потерпевший выпивал возле своего дома со своим знакомым. Зайдя в дом, он обнаружил пропажу телевизора.



Полицейские установили подозреваемого. Им оказался 32-летний житель Борзинского района, который вёл асоциальный образ жизни. Как оказалось, злоумышленник, воспользовавшись тем, что хозяин дома общается со знакомыми, незаметно проник в дом и украл телевизор.





До задержания злоумышленник успел продать его. Тем не менее, сотрудникам полиции телевизор удалось изъять.



За кражу возбуждено уголовное дело. Ранее злоумышленник привлекался к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

В полицию Борзинского района Забайкальского края обратился 56-летний мужчина. Он рассказал, что из его дома пропал телевизор «Шарп», стоимостью 15 тысяч рублей. На месте происшествия стражи порядка следов взлома не обнаружили.