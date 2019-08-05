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Читинец, угрожая ножом, отобрал у мужчины телефон

Читинец, угрожая ножом, отобрал у мужчины телефон
Общество,  Фото:pixabay.com
Потерпевший ждал на остановке автобус

В Чите к полицейским обратился 23-летний житель села Кыкер Забайкальского края. Он рассказал, что у него украли смартфон. Как оказалось, днём молодой человек на остановке ждал пригородный автобус. К нему подошёл неизвестный, схватил его за шею, и, угрожая ножом, потребовал сотовый телефон. Перепуганный сельчанин отдал смартфон. После этого злоумышленник сбежал.

Во время расследования стражи порядка установили подозреваемого. Им оказался 35-летний читинец, который около месяца назад освободился из колонии, где отбывал наказание за имущественные преступления. В момент задержания при личном досмотре у подозреваемого был обнаружен нож.

- Задержанный отрицал свою причастность к с преступления. Однако сотрудники полиции собрали достаточно доказательств его причастности. Похитив телефон, подозреваемый пытался продать его в нескольких торговых точках Читы, - сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит лишение свободы до восьми лет со штрафом до 500 тысяч рублей.

Подозреваемого заключили под стражу. Полицейские выясняют, кому злоумышленник продал гаджет. 
кража Чита Забайкальский край
 
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