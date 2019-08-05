Потерпевший ждал на остановке автобус
В Чите к полицейским обратился 23-летний житель села Кыкер Забайкальского края. Он рассказал, что у него украли смартфон. Как оказалось, днём молодой человек на остановке ждал пригородный автобус. К нему подошёл неизвестный, схватил его за шею, и, угрожая ножом, потребовал сотовый телефон. Перепуганный сельчанин отдал смартфон. После этого злоумышленник сбежал.
Во время расследования стражи порядка установили подозреваемого. Им оказался 35-летний читинец, который около месяца назад освободился из колонии, где отбывал наказание за имущественные преступления. В момент задержания при личном досмотре у подозреваемого был обнаружен нож.
- Задержанный отрицал свою причастность к с преступления. Однако сотрудники полиции собрали достаточно доказательств его причастности. Похитив телефон, подозреваемый пытался продать его в нескольких торговых точках Читы, - сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит лишение свободы до восьми лет со штрафом до 500 тысяч рублей.
Подозреваемого заключили под стражу. Полицейские выясняют, кому злоумышленник продал гаджет.
Читинец, угрожая ножом, отобрал у мужчины телефон
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Потерпевший ждал на остановке автобус
Директора гипермаркета привлекли к административной ответственности
Одну из прочитанных книг он продал прохожему
«Вода остановилась, но работа продолжается, режим повышенной готовности не снят», отметили в мэрии Улан-Удэ
В турнире участие примут осуждённые из России, Бразилии, Англии, Армении, Белоруссии, Италии и США
Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на такую инициативу
Молодой человек воровал вещи из автомобилей
Иностранец соврал о принадлежащей ему машине
Ущерб составил 17 тысяч рублей
В Улан-Удэ подтоплено 3 жилых дома, 151 подвал в домах горожан
Собственников привлекут к административной ответственности
4 очага локализованы
Все вещи должны быть сухими, чистыми и отсортированы по типам
С 4 августа уровень воды в Селенге в Улан-Удэ не изменился
Банковскую карту украл его новый приятель