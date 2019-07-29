Агинская семья стала лучшей сельской семьёй в России

Общество, Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края

Она победила во всероссийском конкурсе «Семья года»



Семья Гунгаевых из Агинского района стала победителем в номинации «Сельская семья» во всероссийском конкурсе «Семья года». Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.



Конкурс проходит под девизом «Моя семья – моя Россия» по пяти номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья», «Семья – хранитель традиций». В 2019 году на конкурс было подано более 350 заявок со всех регионов. Самыми популярными номинациями стали «Многодетная семья» и «Семья – хранитель традиций».



В региональном этапе конкурса «Семья года» участвовало 17 забайкальских семей, четыре из них прошли дальше. Семья Гунгаевых стала победителем.



Супруги Далай и Цырен-Дулма Гунгаевы прожили вместе 40 лет. Далай Гунгаев – сын потомственных животноводов. Мастер своего дела, самый опытный и именитый овцевод Забайкальского края, наставник молодёжи верен традициям, прививает детям и внукам любовь к сельскому труду. Цырен-Дулма выросла в многодетной семье, в которой воспитали девятерых детей. В 1975 году окончила курсы техника-осеменатора, а в 1981 году – Нерчинский совхоз-техникум по специальности «Зоотехния».



С 1986 года по сегодняшний день они с супругом работают чабанами агрокооператива «Цокто-Хангил» в местности Ута Хунды. Работают с большой самоотдачей, любовью к своей родной земле. Цырен-Дулма отвечает за самую важную и ответственную составляющую их работы – проводит искусственное осеменение овец, чтобы впоследствии получить здоровых и крепких ягнят. На стоянке Гунгаевых содержится самое ценное поголовье племенного репродуктора – племенное ядро забайкальской тонкорунной породы овец. Овцы неоднократно награждались золотыми, серебряными и бронзовыми медалями Сибирско-Дальневосточной выставки племенных овец и коз, а один баран-производитель назван специалистами «золотым фондом России». В 2016 года Далай Гунгаев получил высокое звание «Герой Труда Российской Федерации». В 2007 году Цырен-Дулма награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством 2 степени», а в 2014 году – «Орденом Дружбы».



В семье Гунгаевых свято соблюдается обычай знать историю своего рода и своих предков по отцовской и материнской линии до девятого колена. Поэтому детей знакомят с родословной с малых лет. В семье разговаривают на родном бурятском языке.



Всего же по России в региональных этапах конкурса в 2019 году приняли участие около 3500 семей. Лидерами по количеству участников стали Омская, Новосибирская, Мурманская области и Красноярский край. Награждение семей состоится в октябре в Государственном Кремлевском дворце.



Организаторы конкурса Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и Минтруд Российской Федерации проводят мероприятие уже в четвёртый раз. Главная цель конкурса – показать обществу все грани национальных, культурных, географических особенностей нашей страны через историю жизни семей, их труд, творчество, воспитание детей, почитание старшего поколения, сохранение и развитие традиций.

