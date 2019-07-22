В Октябрьском районе Улан-Удэ отключат электроэнергию

Света не будет 24 июля



Администрация Октябрьского района города Улан-Удэ сообщает об отключении света в эту среду. В связи с ремонтными работами в электросетях и на оборудовании ПО ГЭС филиал «МРСК Сибири» – «Бурятэнерго» будет отсутствовать электроэнергия 24 июля 2019 года:

- с 09:00 до 18:00 по улице Конечная, 1, 2, 3, 7, 1А, 1Б;

- с 13:00 до 17:00 по улицам Байдоновская, 20-68; Запорожская, 1; Каховская, 21-39; Груздева, 36-110; Одонская, 32; Раздольная 79-80; Тугнуйская, 3-40; Витебская, 34-40;

- с 09:00 до 17:00 в СНТ «Строитель».

