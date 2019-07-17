«Мы все заплакали»: Наталья Бурдина посетила женскую колонию Улан-Удэ

Девушка-осуждённая подарила гостье из Москвы подарок ручной работы
Исправительную колонию № 7 посетила председатель Ассоциации приёмных семей Бурятии Гэрэлма Чердонова и москвичка Наталья Бурдина, которая усыновила мальчика из Бурятии Аюра, перенёсшего трансплантацию печени.
Наталья поделилась своим опытом воспитания ребенка и подарила книгу, которую она написала «Аюр значит жизнь».
На своей странице в Facebook Наталья Бурдина рассказала о том, как прошла встреча.
«Вообще, я ни разу не была до сих пор в тюрьмах, это был мой первый опыт. Проблема женских ИК в том, что часто, покидая тюрьмы, женщины не возвращаются за своими детьми, а просто их оставляют в детских домах. И цель встречи косвенно состояла в том, чтобы рассказать о своем опыте и тем самым пригласить к размышлению о своих детях. Пришло много слушательниц, они внимательно слушали и реагировали на шутки - я чувствовала контакт с аудиторией. Главное случилось, когда я закончила свой рассказ, и из аудитории вышла девушка. Она в руках держала жёлтую коробочку и листок бумаги. Она очень волновалась и читала с листа. Ее голос срывался, я чувствовала, что она вот-вот заплачет. Она благодарила меня от всех, говорила, что я - пример для них, что они посмотрели/им прказали интервью о нас с Аюром, и они очень тронуты», - написала Наталья.
Девушка подарила гостье из Москвы подарок ручной работы - пасхальное яичко, декорированное бусинками.
- Ещё она обратилась к Елене Рулле, которая была с нами - она представитель Ассоциации приемных семей Бурятии, она навещает ИК, и проводит регулярную работу с женщинами. Так вот девушка обратилась к Елене и сказала: «Спасибо вам за то, что стали приемной мамой моего ребенка». Вот тут мы все заплакали. Заплакали все: и женщины в возрасте, которые сидели в первом ряду, заплакала девушка-бурятка, на которую я почему-то все время выступления смотрела. В конце концов все успокоились, поблагодарили друг друга и разошлись, - рассказала Наталья.
- Я верю верю, что вода камень точит, и что-то сможет измениться в душе этих женщин, в судьбах оставленных ими детей. Я шла по бетонному колодцу, обмотанному двойным слоем колючей проволоки, единственным оазисом в котором были огромные стеклянные парники с огурцами, шла и думала, что для меня открываются какие-то новые горизонты смыслов, которые уже необратимы. Я их уже не «развижу», теперь нужно двигаться только вперёд. Спасибо за приглашение Норбоевой Татьяне Дондоковне. Она преподает в вечерней школе в ИК-7, и, увидев мое интервью в одном из изданий, пригласила меня на эту встречу, - добавила Наталья.
Как сообщал «Байкал-Daily», визит семьи Бурдиных в Бурятию оказался очень насыщенным.
- Аюр чувствовал себя как дома. Он понял, что здесь его любят, здесь он «свой». Наш приезд - начало большой дружбы Аюра с земляками. Мы, будучи здесь, с помощью социальных сетей дали возможность всей стране открыть для себя Бурятию, - поблагодарила ранее все жителей республики Наталья.
«Мы все заплакали»: Наталья Бурдина посетила женскую колонию Улан-Удэ
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