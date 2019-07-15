Наталья Бурдина: «Аюр понял, что в Бурятии он свой»

- Аюр сегодня стал полноправным владельцем бычка. Назвали его Халзу, что значит Белолобый. В общем, договорились, что Аюру будем теперь рассказывать про Халзу, показывать фото. Он должен знать, что у него на родной земле есть хозяйство, - пишет в Facebook Наталья.









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- На фестивале «Голос кочевников» Аюр Бурдин с наибольшим интересом посетил верблюжьи загоны. Обратите внимание, как нежно на одной из фотографий целует их погонщика один из верблюдов. Попытка посадить Аюра на коня в очередной раз провалилась. Пока не дорос. Фестиваль отлично организован, было очень интересно всем. Для нас было слишком жарко, и нам пришлось быстро уехать, - пишет Наталья.









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