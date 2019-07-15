Наталья Бурдина: «Аюр понял, что в Бурятии он свой»

Как сообщал «Байкал-Daily», 3 июля в Бурятию приехали погостить москвичка Наталья Бурдина и её сын Аюр. Об этой семье знают многие жители республики – в 2015 году младенца Аюра спасли от цирроза, пересадив печень умершего человека. Родная мать от сына отказалась сразу после рождения и не захотела спасти ему жизнь, став донором. Дизайнер Наталья Бурдина приняла малыша из Бурятию в свою семью. Она много рассказывает об Аюре в Facebook. Делаю это, «чтобы люди не боялись сирот», - рассказывала Наталья в интервью изданию «Правмир». «Мне бы очень хотелось, чтобы мой пример, мой опыт кому-то помог», - говорила женщина.
3 июля Бурдины приехали погостить в Бурятию 3 июля. За две недели Аюр успел побывать на Байкале, этнофестивале «Голос кочевников», посетить Иволгинский дацан и даже получить в подарок телёнка. Его мама, Наталья, презентовала книгу «Аюр – значит жизнь» и провела благотворительную лекцию «Ваш модный гардероб». Известная в республике семья приехала по приглашению фонда «Здоровье Бурятии». Средства выделены фонду в рамках грантового проекта «Диалог во имя детей. Проблемы и перспективы усыновления детей с заболеваниями».
Наталья рассказала, что решила ехать на Родину сына, когда стало очевидно, что сказок о Гэсэре – недостаточно. Нужно знакомить Аюра со «своими».
- В этом году Аюру исполнилось 5 лет, он многое начал понимать. Когда в Москву приезжают гости из Бурятии, он понимает, что это его «братья». Он научился говорить «Я – Аюр, бурят» и «Это мой друг, бурят», - рассказывает Наталья.
Также Бурдины приняли участие в круглом столе на тему «Проблемы и перспективы усыновления детей с заболеваниями», там Наталья подняла важный вопрос для тех, кто хочет помочь детям-сиротам, но пока не может принять на воспитание ребенка. Наставничество, по её мнению, идеальное решение такого вопроса. При наставничестве у ребенка будет человек, которому можно будет позвонить, спросить совета в сложной ситуации и попросить помощь.
Бурдины погостили у фермера Евгении Доржиевой, именно она подарила Аюру теленка и научила лепить буузы.
- Аюр сегодня стал полноправным владельцем бычка. Назвали его Халзу, что значит Белолобый. В общем, договорились, что Аюру будем теперь рассказывать про Халзу, показывать фото. Он должен знать, что у него на родной земле есть хозяйство, - пишет в Facebook Наталья.
На закрытой встрече с главой Бурятии Алексеем Цыденовым Наталья Бурдина озвучила вопрос о необходимости выделения средств из бюджета на регулярную транспортировку детей, перенесших такую же операцию, как и Аюр – трансплантацию печени, на обследования в Москву. Таких детей в республике всего 5. Глава пообещал принять необходимые меры.
- На фестивале «Голос кочевников» Аюр Бурдин с наибольшим интересом посетил верблюжьи загоны. Обратите внимание, как нежно на одной из фотографий целует их погонщика один из верблюдов. Попытка посадить Аюра на коня в очередной раз провалилась. Пока не дорос. Фестиваль отлично организован, было очень интересно всем. Для нас было слишком жарко, и нам пришлось быстро уехать, - пишет Наталья.
Также семья Бурдиных встретилась с митрополитом Улан-Удэнским и Бурятским Савватием, посетила премьерный спектакль «Долг» в бурятском театре драмы и побывала в семейских поселениях в Тарбагатае.
- Поездка стала очень важной для нашей семьи, Аюр чувствовал себя как дома. Он понял, что здесь его любят, здесь он «свой». Наш приезд - начало большой дружбы Аюра с земляками. Мы, будучи здесь, с помощью социальных сетей дали возможность всей стране открыть для себя Бурятию. Многие друзья уже спрашивают, как приехать сюда, где остановиться. Многие перестанут теперь думать, что Улан-Удэ – столица Монголии, таких очень много в столице. Я благодарю Бурятию за теплый прием. Спасибо, что его знакомство с родной землей было именно таким, - поблагодарила Наталья Бурдина.