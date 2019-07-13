В Бурятии потушили 15 лесных пожаров

Ещё 5 продолжают тушить
За прошедшие сутки в Бурятии тушил 24 лесных пожара. Очаги возгорания зарегистрированы в Баргузинском, Бичурском, Заиграевском, Иволгинском, Кабанском, Кижингинском, Курумканском, Кяхтинском, Муйском, Прибайкальском, Северо-Байкальском, Тарбагатайском, Хоринском районах.
- В результате ликвидировано пятнадцать очагов, локализовано два очага. Продолжаются работы по тушению одного очага площадью 51 га Баргузинском районе, двух очагов общей площадью 5,5га в Курумканском районе, одного очага площадью 1,5 га в Кяхтинском районе, - сообщает пресс-служба РАЛХ.
Также продолжают тушить три грозовых лесных пожара общей площадью 1299 га в Северо-Байкальском районе. Лесные пожары находятся в труднодоступной горной местности, доставка сил и средств осуществляется вертолётами «Ми-8» и «Ми-2». Использование тяжёлой и лесопожарной техники невозможно, уверяют лесники.
На территории Северо-Байкальского района продолжает действовать режим ЧС, в связи со сложной лесопожарной обстановкой. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет.
За сутки на тушении лесных пожаров работало 380 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и лесопользователей, также было задействовано 77 единиц лесопожарной и тяжёлой техники.
Кроме того, на территории Бурятии находится под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» 7 термоточек в Северобайкальском районе, 2 термоточки в Баунтовском районе в зоне контроля.
- Комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС принято решение о приостановлении тушения, в связи с тем, что по данным пожарам отсутствует угроза населённым пунктам и объектам экономики и прогнозируемые затраты на тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть причинён, - поясняют лесники.
Республиканское агентство лесного хозяйства напоминает, что в Бурятии действует особый противопожарный режим. Пребывание людей в лесах строго ограничено. Лесники просят жителей республики соблюдать правила пожарной безопасности.
Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима т штрафом до пятисот тысяч рублей.
При обнаружении очагов возгорания лесники просят население сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» 8 (3012) 20-44-44
В Бурятии потушили 15 лесных пожаров
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Ещё 5 продолжают тушить
Хозяйка техники ушла из дома и не заперла окно
Премьера песни «Холод собачий» состоялась накануне
Фестиваль стартовал 12 июля в местности Ацагат Заиграевского района. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с первого дня мероприятия
Медицинское учреждение будет обслуживать 24 тысячи детей города
О том, как в Бурятии оказывается паллиативная помощь, «Байкал-Daily» рассказали специалисты Городской поликлиники №2 Улан-Удэ
На каникулы приедут дети погибших сотрудников при выполнении служебного долга
По данным Бурятского гидрометцентра, 13 июля по республике местами кратковременные дожди, грозы, ливни
В селе Узон соревновались резчики по дереву и мастера традиционной живописи
На фестивале можно будет сфотографироваться и взять автограф у ведущих спортсменов региона
На работы на 14 общественных территориях и двух дворах потратят 17,7 млн. рублей
Работы принимаются до 21 июля
Заявки принимаются с 12 по 31 июля
3 дня в городе будет идти клубничный фестиваль «Виктория»
Участникам покажут мастер-класс по сальсе, бачате, кизомбе и реггетону