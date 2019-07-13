В Бурятии потушили 15 лесных пожаров

Общество, Фото: Baikal-daily.ru из архива

Ещё 5 продолжают тушить



За прошедшие сутки в Бурятии тушил 24 лесных пожара. Очаги возгорания зарегистрированы в Баргузинском, Бичурском, Заиграевском, Иволгинском, Кабанском, Кижингинском, Курумканском, Кяхтинском, Муйском, Прибайкальском, Северо-Байкальском, Тарбагатайском, Хоринском районах.



- В результате ликвидировано пятнадцать очагов, локализовано два очага. Продолжаются работы по тушению одного очага площадью 51 га Баргузинском районе, двух очагов общей площадью 5,5га в Курумканском районе, одного очага площадью 1,5 га в Кяхтинском районе, - сообщает пресс-служба РАЛХ.



Также продолжают тушить три грозовых лесных пожара общей площадью 1299 га в Северо-Байкальском районе. Лесные пожары находятся в труднодоступной горной местности, доставка сил и средств осуществляется вертолётами «Ми-8» и «Ми-2». Использование тяжёлой и лесопожарной техники невозможно, уверяют лесники.



На территории Северо-Байкальского района продолжает действовать режим ЧС, в связи со сложной лесопожарной обстановкой. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет.



За сутки на тушении лесных пожаров работало 380 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и лесопользователей, также было задействовано 77 единиц лесопожарной и тяжёлой техники.



Кроме того, на территории Бурятии находится под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» 7 термоточек в Северобайкальском районе, 2 термоточки в Баунтовском районе в зоне контроля.



- Комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС принято решение о приостановлении тушения, в связи с тем, что по данным пожарам отсутствует угроза населённым пунктам и объектам экономики и прогнозируемые затраты на тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть причинён, - поясняют лесники.



Республиканское агентство лесного хозяйства напоминает, что в Бурятии действует особый противопожарный режим. Пребывание людей в лесах строго ограничено. Лесники просят жителей республики соблюдать правила пожарной безопасности.



Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима т штрафом до пятисот тысяч рублей.



При обнаружении очагов возгорания лесники просят население сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» 8 (3012) 20-44-44



