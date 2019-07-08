Проекты Бурятии победили на Всероссийском форуме «Восток»

Общество, Фото: пресс-служба Министерства спорта и молодёжной политики РБ

Авторы получили рекомендательные письма на гранты для их реализации



На первом Всероссийском молодёжном образовательном Дальневосточном форуме «Восток» в конкурсе Росмолодёжи победили два представителя Бурятии. Федеральные эксперты выделили проект Александра Чиреш «Твое медиа» – медиашкола для молодёжи в сёлах республики, а также проект «История нашей победы на реке Халхин-Гол» Роберта Балданова. Авторы проектов получили рекомендательные письма Федерального агентства по делам молодёжи на получение грантов на реализацию проектов.



В числе 600 участников со всей России и зарубежных стран в форуме участвовали 27 представителей молодёжи Бурятии. Насыщенная программа позволила нашей делегации не только работать над своими проектами, но и получить советы от федеральных экспертов, пообщаться с интересными гостями и даже пригласить их в Бурятию. Руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Александр Бугаев обещал посетить республику, а также обсудить возможность проведения в Улан-Удэ совещания органов, отвечающих за молодежную политику в округе.



Стоит отметить, что многие проекты конкурса, представленные в финальной защите перед инвесторами, были направлены на развитие сельских территорий и сельского хозяйства. Так, оба проекта-финалиста от Бурятии были посвящены этим темам. В финал вышли Александр Чиреш и Мария Мадиева с проектом медиашколы для сельской молодёжи и Егор Иванчиков с проектом биоудобрения на основе переработанного активного ила. Министр сельского хозяйства и продовольствия республики Даба-Жалсан Чирипов поддержал проекты ребят – он стал экспертом на финальной защите проектов, а также провёл встречу со всей делегацией, где участники задали волнующие вопросы и получили советы по развитию проектов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта и молодёжной политики РБ.

