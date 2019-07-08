Иркутский дзюдоист дважды стал чемпионом Универсиады

Общество, Фото: пресс-служба Министерства спорта Иркутской области

Он победил в личных и командных соревнованиях



Иркутский спортсмен, мастер спорта России Евгений Прокопчук завоевал ещё одну золотую медаль в командных соревнованиях по дзюдо на XXX Всемирной летней универсиаде. Соревнования проходят в Неаполе в Италии.



В составе команды России Евгений выступал в весовой категории до 73 килограммов и провёл пять встреч, из них все выиграл досрочно. В первой схватке он одержал победу над соперником из Мексики, затем оказался сильнее дзюдоистов из Венгрии и Казахстана. За выход в финал болевым приёмом победил азербайджанского спортсмена Хидаята Хейдарова. В финале Евгений сумел справиться с южнокорейцем Кангом.



По итогам командных соревнований по дзюдо сборная России заняла первое место. Серебряным призёром стала команда Южной Кореи, бронзовым – Азербайджана.



Ранее он также стал победителем в личных соревнованиях в весовой категории до 73 килограммов. Иркутский спортсмен провёл пять схваток, из них в четырёх одержал чистую победу над соперниками из Бразилии, Южной Кореи, Литвы, Узбекистана. В финальной схватке Евгений Прокопчук победил в дополнительное время азербайджанца Хидаята Хейдарова, которому вручили серебряную медаль. Обладателями бронзовых наград стали Химкаттиллох Тураев (Узбекистан) и Ким Чхоль Гван (КНДР). По итогам турнира Евгений выполнил норматив мастера спорта международного класса. Таким образом, на XXX Всемирной летней универсиаде Евгений Прокопчук завоевал две золотые медали.



Спортсмен занимается в иркутском филиале ЦСКА, ранее тренировался в отделении дзюдо Детско-юношеской спортивной школы СОЦ «Иркут-Зенит». Его тренерами являются Сергей Гончаров и Сергей Иванов. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта области.

