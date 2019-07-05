Чита примет Чемпионат России по спортивному ориентированию

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Соревнования такого уровня пройдут в Забайкалье в первый раз



С 19 по 23 июля впервые в истории Забайкальского края город Чита будет принимать престижные турниры – Чемпионат России по спортивному ориентированию «За Байкалом – 2019» и Всероссийские соревнования, в рамках которых пройдут открытые региональные соревнования для любителей спорта и ветеранов «Зелёный лес – 2019».



Состязания состоятся в окрестностях спортивно-оздоровительного комплекса «Высокогорье». Планируется приезд более 400 участников в возрасте от 10 до 70 лет. Должны приехать спортсмены из разных регионов и городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Сибири, Дальнего Востока и других мест. Они будут соревноваться в дисциплинах «Кросс–выбор», «Кросс–эстафета», «Кросс–спринт», «Кросс–лонг» и «Кросс–классика». Об этом сообщает «Спортивное ориентирование в Забайкальском крае».

