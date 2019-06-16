«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с мероприятия
Накануне, 15 июня, в посёлке Тапхар Иволгинского района Бурятии состоялось ландшафтное представление, посвящённое истории Хунну. Это была презентация нового формата туристской анимации.
В программе были спортивные мероприятия, стрельба из лука, национальная борьба, мастер-классы гончарного и кузнечного дела, выставка декоративно- прикладных изделий эпохи гуннов.
Зрителям показали театрализованное представление «Сватовство Гунна». Актёры облачились в одежду «тех времён» и показали, как проходил обряд. Также перед собравшимися выступили творческие коллективы Иволгинского района.
Мероприятие проводилось в рамках Недели туризма на Великом Шёлковом.
В Бурятии показали «Сватовство Гунна»
Общество, Фото:
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