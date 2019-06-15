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В Улан-Удэ состоялись соревнования памяти Бориса Мироманова

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Они проходили в течение двух дней. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж

14-15 июня на Центральном стадионе Улан-Удэ прошли первые соревнования по лёгкой атлетике памяти заслуженного тренера РСФСР, олимпийского арбитра, кавалера ордена Дружбы Бориса Васильевича Мироманова.

В мероприятии участвовали атлеты Бурятии, соседних регионов и Монголии. Они состязались в толкании ядра, прыжках в длину и тройном прыжке, забегах на 100, 200 и 400 метров. Также прошли забеги на 800, 1500 и 3000 метров.

- Стоит отметить мастера спорта международного класса в толкании ядра Григория Панфилова, который специально приехал для выступления на данные соревнования. Также стоит отметить участие дочери Бориса Васильевича - Алёны Миромановой, которая является мастером спорта по лёгкой атлетике и мастером спорта международного класса по армрестлингу. Она выиграла в соревнованиях по толканию ядра, тройному прыжку и прыжках в длину. Титулованные ученики Бориса Мироманова, кандидаты в мастера спорта, многократные чемпионы и призёры многих всероссийских и международных соревнований Игорь Соболев и Николай Чанцев приняли участие в мероприятии. Соболев выиграл тройной прыжок, Чанцев стал призёром, - сообщили организаторы.

В состязаниях принимал участие мастер спорта в беге на 800 метров Роман Троценко, который выиграл забеги на 400 и 800 метров

Борис Мироманов внёс большой вклад в развитие спорта Бурятии. Благодаря мастерству тренера и врождённому чутью на таланты, Борис Васильевич со своими учениками был в составе национальной сборной Советского Союза десять лет.

Борис Мироманов освещал главные спортивные события Бурятии с 1993 года. 22 года он вёл программу «Радар спорт». В 2018 году выход передачи возобновила его дочь Алёна Мироманова.

Как сообщал «Байкал-Daily», Борис Мироманов скончался 12 февраля 2016 года после продолжительной болезни. Заслуженного тренера России не стало на 71-м году жизни. 
спорт легкая атлетика
 
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