Школьник не предупредил взрослых о прогулке
Накануне в городе Усть-Кут Иркутской области пропал 10-летний школьник. Полицейские установили, что сегодня около 11 часов утра мальчик гулял в районе центральной городской больницы и его местонахождение неизвестно.
- На розыск несовершеннолетнего незамедлительно были мобилизованы наружные наряды, сформированы поисковые группы из числа инспекторов ПДН, участковых уполномоченных и других сотрудников ОВД. Кроме того, полицейские задействовали в поисковых мероприятиях неравнодушных местных жителей, опрашивали свидетелей и очевидцев, ориентировка с приметами ребёнка была размещена в средствах массовой информации, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Вскоре было установлено местонахождение ребёнка. Выяснилось, что все это время он гулял на улице Нефтянников, в другом районе города, не предупредив об этом взрослых.
Инспекторы по делам несовершеннолетних проводят профилактическую работу с мальчиком и его законными представителями, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутской области пропавший мальчик гулял по улице
Общество, Фото:
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