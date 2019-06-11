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В Иркутской области проходит фестиваль современного искусства

В Иркутской области проходит фестиваль современного искусства
Общество,  Фото:pixabay.com
На Байкал съехались художники, дизайнеры и фотографы из Сибири и зарубежья

На Байкале в посёлке Утулик Иркутской области проходит международный фестиваль современного искусства «Перворыба». Это ежегодный фестиваль, в котором принимают участие сибирские и иностранные художники, дизайнеры и фотографы из стран и городов-побратимов городов Приангарья для того, чтобы поделиться своим опытом в создании объектов современного искусства.

Всю неделю, с 8 по 16 июня, мастера, вдохновлённые байкальской природой и красотой Хамар-Дабана, будут создавать свои шедевры, а в последний день состоится праздничное закрытие фестиваля, куда приглашаются все желающие. Для гостей фестиваля в этот день будут проходить бесплатные мастер-классы по валянию из шерсти, созданию сувениров из бересты и других материалов; демонстрация созданных объектов искусства; выступление творческих коллективов; ярмарка изделий ручной работы утуликских ремесленников и много других интересных и самобытных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба Агентства по туризму Иркутской области.
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