10 Июня

09 Июня

Популярное

Читинцы увидят балет из Бурятии

Читинцы увидят балет из Бурятии
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Бурятский театр оперы и балета завершает юбилейный тур по Дальнему Востоку

С 12 по 15 июня в Чите на сцене Дома офицеров состоятся гастроли Бурятского государственного академического театра оперы и балета. Гастроли пройдут в рамках юбилейного тура по городам Дальневосточного федерального округа (Владивосток – Хабаровск – Чита) и посвящены 80-летию театра и Году театра в России.

После двухлетнего перерыва труппа представит шедевры отечественного балетного искусства: визитную карточку – легендарный балет «Красавица Ангара» в обновленной редакции и красочный восточный балет «Тысяча и одна ночь». «Вечер балета», куда войдут современные, классические и японские хореографические композиции подготовил «японская звезда русского балета», экс-солист Большого театра России, художественный руководитель балета БГАТОиБ Морихиро Ивата.

Для юных зрителей и их родителей артисты подготовили премьерный балет-сказку по знаменитой пьесе Меттерлинка «Синяя птица».

Завершит гастроли гала-концерт с участием солистов балета и оперы, где на одной сцене встретятся шедевры мирового балета и классические арии, современная хореография и романсы, песни бурятских композиторов и хиты советской эстрады. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры Забайкальского края.
Чита Бурятия гастроли театр оперы и балета балет гала-концерт Забайкальский край
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Чите приготовят самую длинную шаурму
Общество, 10.06.2019
Её можно будет попробовать на фестивале уличной еды
Бурятские борцы завоевали 7 медалей в Монголии
Бурятские борцы завоевали 7 медалей в Монголии
Общество, 10.06.2019
У спортсменов два золота, три серебра и две бронзы
Читинцы увидят балет из Бурятии
Читинцы увидят балет из Бурятии
Общество, 10.06.2019
Бурятский театр оперы и балета завершает юбилейный тур по Дальнему Востоку
Юная шахматистка из Аги выиграла первенство Европы
Юная шахматистка из Аги выиграла первенство Европы
Общество, 10.06.2019
Она завоевала путёвку на в первенство мира в Перу
Два спортсмена переплыли пролив на Байкале
Два спортсмена переплыли пролив на Байкале
Общество, 10.06.2019
Для преодоления пролива Ольхонские ворота им понадобилось 40 минут
Восемь организаций из Бурятии получили президентские гранты
Восемь организаций из Бурятии получили президентские гранты
Общество, 10.06.2019
На средства гранта в Бурятии будут заниматься стрит-артом, проводить уроки трезвости, спасать минеральные источники и др.
В Иркутской области появятся пять современных кинозалов
В Иркутской области появятся пять современных кинозалов
Общество, 10.06.2019
Средства из федерального бюджета предоставляются по итогам конкурсного отбора
В Иволгинском дацане в Бурятии посадят «женское счастье» и бананы
В Иволгинском дацане в Бурятии посадят «женское счастье» и бананы
Общество, 10.06.2019
Оранжерея Иволгинского дацана преображается
Альтист Владимир Ткаченко покидает Улан-Удэ
Альтист Владимир Ткаченко покидает Улан-Удэ
Общество, 10.06.2019
Солист Бурятской филармонии Владимир Ткаченко даст прощальный концерт
Глава Бурятии вручил ключи от новых машин шести медорганизациям
Глава Бурятии вручил ключи от новых машин шести медорганизациям
Общество, 10.06.2019
Новые машины получили фельдшерско-акушерские пункты и больницы из районов Бурятии
Росгвардейцы Бурятии вошли в 15 лучших в стране
Росгвардейцы Бурятии вошли в 15 лучших в стране
Общество, 10.06.2019
В Воронеже завершился всероссийский конкурс профессионального мастерства среди подразделений вневедомственной охраны Росгвардии «Лучший по профессии»
В Улан-Удэ на буддийские учения приедут более 20 тысяч паломников
В Улан-Удэ на буддийские учения приедут более 20 тысяч паломников
Общество, 10.06.2019
Буддийские учения «Посвящение в Калачакру Тантру – Дуйнхор Ван» пройдут на стадионе

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
Как мы отпраздновали Сагаалган
25.02.2019
Загрузка...
^