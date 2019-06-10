Бурятский театр оперы и балета завершает юбилейный тур по Дальнему Востоку
С 12 по 15 июня в Чите на сцене Дома офицеров состоятся гастроли Бурятского государственного академического театра оперы и балета. Гастроли пройдут в рамках юбилейного тура по городам Дальневосточного федерального округа (Владивосток – Хабаровск – Чита) и посвящены 80-летию театра и Году театра в России.
После двухлетнего перерыва труппа представит шедевры отечественного балетного искусства: визитную карточку – легендарный балет «Красавица Ангара» в обновленной редакции и красочный восточный балет «Тысяча и одна ночь». «Вечер балета», куда войдут современные, классические и японские хореографические композиции подготовил «японская звезда русского балета», экс-солист Большого театра России, художественный руководитель балета БГАТОиБ Морихиро Ивата.
Для юных зрителей и их родителей артисты подготовили премьерный балет-сказку по знаменитой пьесе Меттерлинка «Синяя птица».
Завершит гастроли гала-концерт с участием солистов балета и оперы, где на одной сцене встретятся шедевры мирового балета и классические арии, современная хореография и романсы, песни бурятских композиторов и хиты советской эстрады. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры Забайкальского края.
Читинцы увидят балет из Бурятии
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