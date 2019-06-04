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Минтранс РБ проводит фотоконкурс «Дороги Бурятии»

Минтранс РБ проводит фотоконкурс «Дороги Бурятии»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Победителей ожидают памятные призы

Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия проводит конкурс фоторабот. Он проходит в рамках празднования 95-летия республиканской дорожной отрасли.

По информации организатора, в фотоконкурсе «Дороги Бурятии» может принять участие любой желающий вне зависимости от возраста и гражданства, а также творческие объединения фотографов. К участию принимаются фотографии, выполненные на региональных, федеральных и муниципальных объектах дорожного хозяйства на территории Республики Бурятия. Конкурсные материалы должны быть сделаны в 2019 году. Плата за участие в конкурсе не взимается.

Фотоконкурс проводится по следующим номинациям:
- «Профессия в лицах» (крупный план работников дорожной отрасли на объектах дорожного хозяйства);
- «Стройка» (проведение дорожных работ на объектах дорожного хозяйства);
- «Дорога в будущее» (высокотехнологичные объекты дорожного хозяйства, введённые в эксплуатацию);
- «Экология» (объекты дорожного хозяйства, находящиеся в гармонии с природой и оберегающие её);
- «Дорожный сервис» (объекты дорожного сервиса на участках региональных и федеральных дорог);
- «Ландшафтная архитектура» (пейзажи объектов дорожного хозяйства).

Каждый участник может представить не более 3 фотографий в каждой номинации. Победители награждаются дипломами и памятными призами.

Заявки на участие в конкурсе принимаются по 20 сентября 2019 года.
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