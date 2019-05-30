В Улан-Удэ пройдёт уличная квест-экскурсия

Приглашаются на мероприятие ребята от 7 до 12 лет



1 июня детей от 7 до 12 лет приглашают на уличную квест-экскурсию «Потерянное письмо».



Участие в мероприятии бесплатное.



Все подробности по квесту можно узнать у организатора – музея истории города.





