Приглашаются на мероприятие ребята от 7 до 12 лет
1 июня детей от 7 до 12 лет приглашают на уличную квест-экскурсию «Потерянное письмо».
Участие в мероприятии бесплатное.
Все подробности по квесту можно узнать у организатора – музея истории города.
В Улан-Удэ пройдёт уличная квест-экскурсия
Общество, Фото:
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