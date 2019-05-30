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В Улан-Удэ пройдёт уличная квест-экскурсия

В Улан-Удэ пройдёт уличная квест-экскурсия
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Приглашаются на мероприятие ребята от 7 до 12 лет

1 июня детей от 7 до 12 лет приглашают на уличную квест-экскурсию «Потерянное письмо».

Участие в мероприятии бесплатное.

Все подробности по квесту можно узнать у организатора – музея истории города.


квест
 
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