В Улан-Удэ 40 классов закрыли на карантин из-за ОРВИ



В Улан-Удэ зарегистрировано 2111 случаев заболеваний (41,4 случаев на 10 тысяч населения). Это также выше эпидпорога по совокупному населению на 30%.



В Бурятии за третью неделю нового года – с 14 по 20 января - зарегистрировано 3536 случаев, показатель 36,1 случаев на 10 тысяч населения, что выше эпидемического порога по совокупному населению на 30%.