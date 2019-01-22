В Улан-Удэ 40 классов закрыли на карантин из-за ОРВИ

В Улан-Удэ принимаются меры по нераспространению респираторных вирусов среди воспитанников школ, детских садов и учреждений дополнительного образования.
Приказом комитета по социальной и молодёжной политике администрации Улан-Удэ ограничено проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях. В связи с ростом числа заболевших, среди учащихся усилены профилактические меры в школах. С 17 января проводится мониторинг посещения детей детских садов и школ.
Так, по данным на 18 января, на карантин (обучение детей проводится в одном кабинете) был закрыт 1 класс численностью 35 детей в школе № 25. По данным на 21 января, на карантин были закрыты 36 классов в 7 школах. Сегодня утром, 22 января, 40 классов в 9 школах (№ 5, 22, 25, 32, 42, 46, 47, 57 и МГЛ им.Д.Аюшеева) закрыты на карантин.
Лучше обстоит ситуация в детских садах. Сегодня из 55 детских садов в 4-х садах не работают 5 групп, воспитанники находятся дома (группы в детских садах № 33, 67, 87, 161).
В Улан-Удэ зарегистрировано 2111 случаев заболеваний, что выше эпидпорога по совокупному населению на 30%.
В связи с этим, комитетом по социальной политике в школах, детских садах, домах культуры, музыкальных школах и других учреждениях образования введён «утренний фильтр» с обязательными термометрией и осмотром зева для своевременного выявления больных.
В учреждениях используются респираторные маски, бактерицидные лампы, проводится дополнительно дезинфекция, увеличено время проветриваний. Дана рекомендация сотрудникам пищеблоков о так называемой неспецифической профилактике гриппа среди детей, в том числе витаминизации пищи. Проводится ежедневный мониторинг отсутствующих с установлением причин.
Карантин вводится при одновременном отсутствии в классе или группе более 20% заболевших гриппом или ОРВИ. В течение как минимум 7 дней отменяется кабинетная система обучения и объединённые уроки, вводится масочный режим, сообщает управление по информационной политике городской администрации.
Как сообщал «Байкал-Daily», заболеваемость ОРВИ и гриппом в Бурятии превысила эпидпорог.
В Бурятии за третью неделю нового года – с 14 по 20 января - зарегистрировано 3536 случаев, показатель 36,1 случаев на 10 тысяч населения, что выше эпидемического порога по совокупному населению на 30%.
В Улан-Удэ зарегистрировано 2111 случаев заболеваний (41,4 случаев на 10 тысяч населения). Это также выше эпидпорога по совокупному населению на 30%.