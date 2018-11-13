В Бурятии каждые 8 часов регистрируют нового пациента с диабетом



Серьёзную проблему представляет «омоложение» сахарного диабета. По данным медиков Бурятии, среди людей в возрасте до 40 лет за последние 10 лет число пациентов с диабетом увеличилось более чем в 3 раза. Растёт число беременных, имеющих диабет беременных, сообщает минздрав республики.



- Если ещё 20 лет назад выявление диабета зачастую означало инвалидизацию, то сегодня ситуация изменилась кардинально. Избежать осложнений диабета и быть полноценным гражданином можно, если пациент постоянно поддерживает нормальный сахар крови: правильно питается, физически активен, регулярно принимает сахароснижающие препараты и грамотно проводит самоконтроль, - сообщила заведующая Республиканским эндокринологическим центром при РКБ им. Семашко Дарима Нимаева.



Фактическая распространённость сахарного диабета второго типа, связанного с избыточной массой тела, в 3-4 раза превышает регистрируемую. В настоящее время в стране с таким диабетом живут болеет до 8% всего населения, но не все ещё знают о своей болезни.