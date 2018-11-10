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Ушла из жизни начальник отдела прокуратуры Бурятии

Ушла из жизни начальник отдела прокуратуры Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Она занимала должность начальника отдела государственных обвинителей

8 ноября ушла из жизни начальник отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Бурятии старший советник юстиции Марина Павлова.

Она родилась 20 ноября 1962 года, окончила Иркутский государственный университет. В органах прокуратуры республики работала с 1987 года в должностях стажёра, помощника, старшего помощника прокурора Советского района Улан-Удэ, прокурора отдела по надзору за законностью судебных постановлений по уголовным делам, прокурора, старшего прокурора кассационного отдела прокуратуры республики. На должность начальника отдела государственных обвинителей назначена 16 мая 2005 года.

- За заслуги в укреплении законности и правопорядка, многолетнюю и безупречную службу в органах прокуратуры Марина Николаевна неоднократно поощрялась Генеральным прокурором Российской Федерации, прокурором республики, награждена нагрудным знаком «За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации», медалями Руденко, «290 лет прокуратуре России», присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Республики Бурятия», - сообщили в прокуратуре Бурятии.

Коллектив прокуратуры республики выразил глубокое соболезнование родным и близким Марины Николаевны.
смерть прокуратура
 
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