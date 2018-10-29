Жительница Монголии ищет в Бурятии свою дочь

Пожилая женщина не видела дочь 25 лет
72-летняя жительница Монголии Цырендулма обратилась к жителям Бурятии с просьбой о помощи в поисках дочери. Сюжет об этом вышел недавно в эфире телеканала TV8 Mongolia.
Разыскиваемую женщину зовут Уранчимэг, сейчас 53 года, она 1965 года рождения. В 1991 году она уехала из Монголии в Улан-Удэ. Планировалось, что в столице Бурятии женщина будет жить 2-3 года, но связь с ней прервалась. В последний раз мать видела дочь в 1993-м.
Около 6 лет назад появилась информация, что Уранчимэг по-прежнему в Бурятии. В Улан-Удэ её узнал знакомый, спросив, не хочет ли она вернуться домой или хотя бы позвонить своей матери. Однако женщина ответила отказом, заявив, что ей хорошо живётся в бурятской многодетной семье.
Известно, что Уранчимэг имеет двух дочерей, была замужем, но с мужем разошлась.
Мать женщины обращалась в МИД и полицию с просьбой о поисках дочери. Однако результата это не принесло.
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