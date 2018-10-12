Улан-удэнку заставили заплатить за снесённую стену дома

Без стены остались соседские сени



Судебные приставы Советского района Улан-Удэ взыскали с местной жительницы 39,5 тысяч рублей за снесённую стену сеней соседского дома, сообщает пресс-служба УФССП по Бурятии.



Обратиться в суд был вынужден владелец смежного участка. Его жильё и жилое помещение соседки раньше представляли собой единое сооружение с общей стеной между домом и сенями. Когда хозяйка соседнего участка снесла старый дом и построила вместо него гараж, сени дома мужчины оказались без стены, а крыша провисла из-за отсутствия опоры.



Суд постановил взыскать с собственника соседнего участка стоимость работ по восстановлению стены.



– В ходе исполнения судебного решения пристав наложил арест на денежные средства должника, находящиеся на расчётных счетах в банках. Это мера поспособствовала тому, что гражданка частично внесла средства для оплаты долга, - отмечает Юлия Севергина, начальник Советского отдела Улан-Удэ УФССП.



Следующий платеж женщина внесла после ареста бытовой техники в её доме, третий платеж – после вынесения запрета регистрационных действий в отношении транспортных средств.



– В результате комплекса мер с должника было взыскано 39,5 тысяч рублей. В настоящий момент денежные средства в полном объёме перечислены взыскателю, - уточняет Севергина.



