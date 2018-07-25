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Читинец стал участником реалити-шоу ТНТ «Замуж за Бузову»

Читинец стал участником реалити-шоу ТНТ «Замуж за Бузову»
Общество,  Фото:страница Валентина Коробкова
В новом реалити-шоу мужчины будут вести борьбу за руку и сердце Ольги Бузовой

Читинец Валентин Коробков стал участником телепроекта «Замуж за Бузову», который в скором времени стартует на телеканале ТНТ. Информацию об этом молодой человек подтвердил Заб.ру.

- Я подтверждаю свое участие, - сказал Валентин Коробков.

На прочие вопросы молодой человек не ответил, сославшись на условия контракта, уточняет Заб.ру.

«Замуж за Бузову» - это уникальное реалити-шоу о том, как Ольга Бузова ищет мужчину, с которым сможет создать семью. Это не Холостяк «наоборот» - это спецпроект канала ТНТ, который может сделать счастливой Ольгу Бузову… когда-то начинающую ведущую телеканала ТНТ, а теперь невероятно успешную, богатую и знаменитую… но при этом всё так же одинокую», - говорится в аккаунте программы в Instagram.




На официальном сайте ТНТ требования, которые предъявляются к кандидатам на сердце Ольги Бузовой, такие: «Кто нам нужен? Амбициозные парни и состоявшиеся мужчины, творческие личности и офисные рабочие, спортсмены, стартаперы, военные, участники реалити-шоу, научные сотрудники, айтишники и многие другие – все, кто мечтает связать свою судьбу с самой завидной невестой России! Претенденты пройдут серьезный отбор на кастинге и отправятся в путешествие в романтическую страну, чтобы побороться за сердце Ольги Бузовой».
- Я могу сказать вам честно, что я не робот, я – девушка, я – женщина. Многие, к сожалению, об этом забывают. И если вы думаете, что я могу обходиться без любви всю жизнь, то это не так. Я хочу любить, я хочу, чтобы любили меня такой, какая я есть, чтобы полюбили меня настоящей, полюбили меня не как Ольгу Бузову, а в первую очередь как девушку, как женщину. Боже, я не думала, что в 32 года на таком уровне мне придётся признаться, что нет мужчины рядом и по-прежнему их не было с момента личной моей драмы. Это так. Это, по-моему, уже какая-то проблема, если честно. И поскольку у меня абсолютно нет времени на личную жизнь – я постоянно гастролирую, занимаюсь бизнесом, занимаюсь сейчас полностью этим проектом круглосуточно в прямом смысле этого слова, – я решила дать свое согласие на участие в новом шоу на канале ТНТ, где я буду искать свою любовь, – заявила Ольга.

Бузова пояснила, какого именно мужчину она хочет встретить в новом шоу. «Мне нужен мужчина без памперсов. И первого, которого я встречу, который будет без памперсов, который будет настоящим, смелым, сильным, преданным, верным, умным, тот и окажется рядом со мной. Это для меня авантюра. Это для меня тоже риск. Но я очень хочу быть счастливой. И я очень хочу любви. И, возможно, именно этот проект даст мне все это», – призналась звезда.

В конце июня 2018 года Ольга Бузова рассказала, что наконец познакомилась с некоторыми из участников шоу «Замуж за Бузову». Главная героиня реалити призналась, что была приятно удивлена, ведь оказалось, что среди претендентов на ее сердце — мужчины, которые «сами крутые», потому их не интересуют её деньги и слава. Со слов Ольга, этих парней действительно интересует она как жещина, и они далеко не пустышки. Как призналась Бузова, некоторые из участников ещё до начала съёмок всерьёз смогли её заинтересовать, сообщает издание «Вокруг ТВ».

По слухам, среди потенциальных женихов Ольги Бузовой оказались бизнес-тренер и миллионер Евгений Назаров, занимающийся криптовалютой, владелец крупного завода по производству сыра Денис Лебедев, бизнесмен Евгений Песенников, модель Жан-Мишель Щербак. Испытать удачу решил и бывший возлюбленный финалистки шестого сезона шоу «Холостяк» Дарьи Клюкиной Сергей Наумов.

телевидение
 
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