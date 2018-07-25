Одному из старейших сёл Иркутской области исполнилось 470 лет

Село Голуметь в Черемховском районе Иркутской области было основано в 1548 году



В этом году ему исполнилось 470 лет.



Голуметь – одно из старейших и красивейших сел Иркутской области. Юбилей в Голумети отметили в минувшие выходные большим сельским праздником с яркой концертной программой, выставкой декоративно-прикладного творчества и фейерверком, сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Иркутской области.



Голуметь активно участвует в реализации на своей территории «Народных инициатив». В рамках этого проекта в течение последних пяти лет было выполнено благоустройство территории обелиска павшим воинам, прошёл ремонт в сельском доме культуры и др.







