Детей из Бурятии зовут на конкурс социальной рекламы о воде

Минприроды России вместе с детьми создаст социальную рекламу о воде



В ходе всероссийского конкурса детских рисунков «Разноцветные капли» минприроды России выберет работы, которые станут иллюстрациями масштабной информационной кампании в регионах страны.



Осенью этого года Минприроды России запустит социальную рекламную кампанию, посвященную бережному отношению к водным ресурсам. Иллюстрациями рекламных плакатов станут работы участников Всероссийского конкурса детских рисунков «Разноцветные капли» - 2018.



Для каждого региона будет создан уникальный дизайн авторства местного юного художника. Социальная реклама появятся в регионах, где существуют вододефицит, проблемы с качеством питьевой воды и бытовым мусором на водных объектах, таких как: Волгоградская, Астраханская области, Республика Калмыкия и других.



- Каждый год в конкурсе принимают участие тысячи талантливых молодых художников. В этом году мы предложим детям уникальный шанс – сделать послание обществу и попросить своих земляков о бережном отношении к воде. Социальная рекламная компания еще раз напомнит о том, что вместе мы сможем сделать многое для сохранения водных ресурсов, - отмечает директор департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов минприроды России Дмитрий Кириллов.



За полтора месяца проведения конкурса более 3 000 участников из 50 регионов страны прислали рисунки, посвященные рекам России, водным обитателям, а также теме сохранения водных ресурсов и очистки берегов от мусора. Больше всего работ на конкурс подали молодые художники из Москвы, Дагестана, Татарстана, Московской, Волгоградской и Нижегородской областей. Самые активные участники – школьники 5-7 классов.



Конкурс проводится для дошкольников и школьников от 3 до 18 лет под эгидой Минприроды России в рамках реализации ФЦП «Вода России». Его цель – популяризация идей бережного и уважительного отношения к водным ресурсам.



Для участия необходимо до 30 сентября зарегистрироваться на сайте проекта www.разноцветныекапли.рф, заполнить анкету и загрузить конкурсные работы в личном кабинете.



Все участники конкурса получат почётные дипломы от минприроды России. Авторы трёх лучших работ в каждой номинации будут награждены подарочным сертификатом на приобретение книг. Победители, занявшие первое место в номинации, получат «Водную энциклопедию» и экосумку. Работы победителей конкурса будут размещены на сайте www.разноцветныекапли.рф и включены в тираж ежегодного «Водного календаря».



Конкурс «Разноцветные капли» проводится ежегодно с 2013 года. В предыдущие годы в нем приняли участие 10 тысяч детей из всех регионов России, сообщает пресс-центр ФЦП «Вода России».

