У Далай-ламы появилась страница «ВКонтакте»

На ней он публикует фотографии и рассказывает о своих учениях



Официальная страница «ВКонтакте» появилась у духовного лидера буддизма Далай-ламы XIV. Его страницу ведёт Фонд содействия сохранению культурных и философских традиций тибетского буддизма «Сохраним Тибет» под духовным руководством Тэло Тулку Ринпоче по согласованию с офисом Его Святейшества Далай-ламы.



На ней публикуются фотографии с его учений, а также его философские мысли на русском языке, сообщили на сайте новостей буддизма в Санкт-Петербурге. На официальную страницу религиозного деятеля подписались больше 9,5 тысяч человек.



Его Святейшество Далай-лама – духовный лидер буддийских регионов Российской Федерации (Бурятии, Калмыкии, Забайкалья и Тувы), Монголии, Тибета и других регионов распространения тибетского буддизма.



- Он часто повторяет, что в нынешнем воплощении у него есть три основных обязательства: разъяснять людям важность общечеловеческих ценностей и секулярной этики, способствовать гармонии между представителями разных вероисповеданий и оказывать помощь тибетскому народу в его стремлении сохранить свою самобытность, культуру и религию, - отмечается в сообщении.

