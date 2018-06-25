Жители Бурятии смогут позвонить на горячую линию по электронным услугам Росреестра
29 июня с 08.30 до 17.00 часов в Кадастровой палате по Бурятии вновь пройдёт «горячая линия», посвящённая вопросам получения государственных услуг в сфере кадастрового учета и регистрации права в электронном виде.
Специалисты филиала ответят на вопросы жителей республики, о том, как подать заявление на государственный кадастровый учет и регистрацию прав, как получить выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объектах и правах, как выбрать кадастрового инженера, как получить электронную подпись и многое другое.
Желающие узнать ответы на эти и другие вопросы по электронным услугам Росреестра могут позвонить по телефонам 8(3012) 37-29-90, 8(3012) 37-30-88, 8(3012) 37-30-89 доб. 2016, по вопросам получения электронной подписи Удостоверяющего центра Кадастровой палаты – доб. 2008, 4151
Кадастровая палата Бурятии проведёт «горячую линию»
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