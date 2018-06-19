В Улан-Удэ госпиталю ветеранов войн подарили оборудование

Стоимость подаренного оборудования составляет более 10 млн рублей



Сегодня благотворительный фонд «Память поколений» передал в дар госпиталю ветеранов войн современное медицинское оборудование.



В мероприятии приняли участие министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова, первый заместитель мэра Улан-Удэ Александр Иринчеев, операционный директор благотворительного фонда «Память поколений» Надежда Халдеева и другие почётные гости.



Татьяна Быкова вручила операционному директору фонда Надежде Халдеевой благодарственное письмо от главы Бурятии Алексея Цыденова, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.



Как отметили в пресс-службе фонда, республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн получил оборудование для операционной и ультразвуковую диагностическую систему на сумму, превышающую 10 млн рублей.



В подаренное входят ультразвуковая диагностическая система с комплектом датчиков; электрический хирургический отсасыватель; электрогидравлический операционный стол; лапроскопическая стойка с резестоскопом; бестеневой операционный двухпольный потолочный светильник с принадлежностями в составе с пультом дистанционного управления; согревающий комплекс анестезиолого-реанимационного назначения, включающий в себя термостабилизирующий матрас и электронный блок управления.



Деньги, на которые было приобретено оборудование для госпиталя в Улан-Удэ, были собраны как благодаря добровольным пожертвованиям, так и с помощью партнёров фонда. Особый вклад составляют благотворительные сборы от продаж значков «Красная гвоздика» – символа новой благотворительной традиции. Значок говорит о том, что россиянин сознательно помог ветеранам, поскольку «Красную гвоздику» нельзя получить просто так – она вручается только за символический взнос, но из миллионов небольших взносов складываются суммы, которые позволяют оказывать действенную адресную помощь. В этом году акция проходит по 22 июня, и каждый, кто к ней присоединится, покажет свое неравнодушие по отношению к ветеранам.



В попечительский совет фонда «Память поколений» входят художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев, прима-балерина Большого театра Светлана Захарова, генерал армии в отставке, профессор Махмуд Гареев, пианист Денис Мацуев, руководитель региональной патриотической общественной организации «Бессмертный полк - Москва» Николай Земцов, певица Валерия, спортсменка и общественный деятель Алина Кабаева, ректор МГУ Виктор Садовничий, певец и общественный деятель Иосиф Кобзон и другие.







