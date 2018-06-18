Welcome foodball cup привёз бурятскую кухню в Сочи

Необычный стритфуд-фестиваль Welcome foodball cup, который за время чемпионата мира объедет все 11 городов первенства в рамках проекта «Гастрономическая карта России» и познакомит болельщиков с нашей кухней, стартовал с Сочи



На курорте 11 мобильных ресторанов, созданных на базе фудтраков «ГАЗель NEXT» остановились у главной входной группы Олимпийского парка. Ведь именно отсюда начинается пеший путь болельщиков, приехавших на матчи, на местном стадионе «Фишт».



В итоге получился целый караван авто, где есть оборудование для приготовления еды, а также санитарные зоны и комнаты для персонала.



- Чемпионат мира по футболу - это шанс рассказать иностранным гостям о нас, о нашей кухне... А главное, будет возможность развенчать известный миф о том, что в России едят только блины и борщ, - уверена координатор проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова. - Изначально предполагалось, что выберем по одному блюду в каждом футбольном городе, но это оказалось очень сложной задачей. В итоге на каждой остановке к колонне будет примыкать еще несколько машин с кухней того региона, где мы будем. Как сейчас, к примеру, Краснодарский край представляет не только Сочи, но еще и Новороссийск, Анапа.



Чего тут только нет. Мобильные пирожковая и калачная, рестораны черноморской кухни и кухни балтийского побережья, устричный бар, гости смогли попробовать даже бурятские бузы и мордовские пачаты. Любопытно, что каждое из предложенных вкусностей создано из продуктов того региона, которое оно представляет.



- Многонациональный Сочи многие ассоциировали раньше только с шашлыком, но у нас есть что предложить любителям кулинарных изысков. Ведь все из представленных здесь народов привнесли свою особенность. Конечно, показать все не удастся, но мы выбрали самое вкусное из того, что можно есть на улице, - рассказала «РГ» представитель Ассоциации рестораторов курорта Анна Нетягина.



По словам организаторов, мобильные гастрономические фестивали пройдут по городам ЧМ с 15 июня до 14 июля. При этом будет проведено специальное анкетирование, чтобы узнать, насколько понравились кулинарные изыски и приедут ли туристы в РФ именно ради них уже после спортивного праздника. Эти данные используют для создания единой интерактивной карты гастрономического туризма нашей страны.

