Welcome foodball cup привёз бурятскую кухню в Сочи

Необычный стритфуд-фестиваль Welcome foodball cup, который за время чемпионата мира объедет все 11 городов первенства в рамках проекта «Гастрономическая карта России» и познакомит болельщиков с нашей кухней, стартовал с Сочи
На курорте 11 мобильных ресторанов, созданных на базе фудтраков «ГАЗель NEXT» остановились у главной входной группы Олимпийского парка. Ведь именно отсюда начинается пеший путь болельщиков, приехавших на матчи, на местном стадионе «Фишт».
В итоге получился целый караван авто, где есть оборудование для приготовления еды, а также санитарные зоны и комнаты для персонала.
- Чемпионат мира по футболу - это шанс рассказать иностранным гостям о нас, о нашей кухне... А главное, будет возможность развенчать известный миф о том, что в России едят только блины и борщ, - уверена координатор проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова. - Изначально предполагалось, что выберем по одному блюду в каждом футбольном городе, но это оказалось очень сложной задачей. В итоге на каждой остановке к колонне будет примыкать еще несколько машин с кухней того региона, где мы будем. Как сейчас, к примеру, Краснодарский край представляет не только Сочи, но еще и Новороссийск, Анапа.
Чего тут только нет. Мобильные пирожковая и калачная, рестораны черноморской кухни и кухни балтийского побережья, устричный бар, гости смогли попробовать даже бурятские бузы и мордовские пачаты. Любопытно, что каждое из предложенных вкусностей создано из продуктов того региона, которое оно представляет.
- Многонациональный Сочи многие ассоциировали раньше только с шашлыком, но у нас есть что предложить любителям кулинарных изысков. Ведь все из представленных здесь народов привнесли свою особенность. Конечно, показать все не удастся, но мы выбрали самое вкусное из того, что можно есть на улице, - рассказала «РГ» представитель Ассоциации рестораторов курорта Анна Нетягина.
По словам организаторов, мобильные гастрономические фестивали пройдут по городам ЧМ с 15 июня до 14 июля. При этом будет проведено специальное анкетирование, чтобы узнать, насколько понравились кулинарные изыски и приедут ли туристы в РФ именно ради них уже после спортивного праздника. Эти данные используют для создания единой интерактивной карты гастрономического туризма нашей страны.
Welcome foodball cup привёз бурятскую кухню в Сочи
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Тепло с кратковременными дождями и грозами ожидают регионы Восточной Сибири на наступившей неделе, сообщила Sibnet.ru представитель Забайкальского Гидрометцентра
Германский юрист Фальк Тишендорф собирается переплыть все водные пространства России
Различные бизнес-идеи, начиная от создания арт-резиденции на родовых землях, развития рекреационно-оздоровительного туризма и производства сувениров до разведения кроликов, переработки вторсырья, производства лекарственных препаратов и создания опытного мини-цеха по переработке и консервированию пищевого дикорастущего сырья и культивируемых грибов, обсудят на сессии Школы экологического предпринимательства 21 по 24 июня
Часть детей старше трех лет, чьи родители были возмущены порядком распределения мест в детские сады Читы, всё же получили места в ДОУ
В борьбе за звание чемпиона сошлись два россиянина. ВИДЕО
Управление Роспотребнадзора по Бурятии дало советы при выборе плодоовощной продукции
В прошлом году в день Петра и Февронии в республике зарегистрировали брак 65 пар
Улан-удэнцев просят не отпускать своих питомцев на самовыгул
Помог лишь запрет на продажу недвижимости
Европейцы увидят красоты Байкала и узнают о духе озера
Граждане смогут получить консультацию в течение всего дня
С 19 июня по 9 июля в лесах Улан-Удэ вводятся ограничения пребывания граждан и въезда в них транспортных средств
Жителям Бурятии особенно понравилась шутка про салют и бюджет Улан-Удэ. ВИДЕО
Танкисты Восточного военного округа учатся новым приемам ведения боя на полигоне в Бурятии
Мальчик ушёл из дома, поссорившись с мамой