В Бурятии в библиотеке прошла книжная акция



28 мая на площади села Кабанск Кабанского района состоялась информационно-просветительская акция, посвящённая Общероссийскому дню библиотек. В мероприятии приняли участие жители села, ребята с оздоровительных площадок Кабанской школы и Дома детского творчества.



В этот день работали разнообразные площадки. В «Литературном кафе» можно было «полакомиться» новинками художественной, отраслевой литературы и периодических изданий, приобрести книги местных авторов или взять домой «книгу-сюрприз» — книгу с буккроссинга, завернутую в бумагу.



Свою эрудицию можно было проверить в «Литературной викторине». Здесь всех ожидали викторина по сказкам, загадки про литературных героев и многое другое. Попробовать своё творчество все желающие смогли в палатке «Творческая лавка», здесь каждый своими руками смастерил закладку. Также была организована игра «Твистер».



Кабанский краеведческий музей представил небольшую экспозицию из запасников: письменный прибор XIX века, «Историко-революционный календарь 1941 года», журналы «Костёр», «Пионер», «Крестьянка», «Работница». Все смогли попробовать себя в искусстве каллиграфии, написав с помощью гусиного пера и чернил буквы старославянской азбуки по предложенному образцу.



Гости мероприятия оставили свои записи - пожелания, замечания и предложения о работе библиотеки - на «Читательском заборе», сообщает пресс-служба Национальной библиотеки Бурятии.

