В управлении Федеральной службы судебных приставов по Бурятии подведены итоги юбилейного 10-го фестиваля-конкурса «Хрустальные звездочки»
Это проект, призванный поддерживать одарённых детей из семей сотрудников правоохранительных органов и иных государственных структур.
В этом году в конкурсе приняли участие 56 юных вокалистов, танцоров, музыкантов и творческих коллективов – представителей службы исполнения наказаний, судебных приставов, налоговой службы, министерства внутренних дел, Росгвардии и Верховного суда Бурятии.
Компетентное жюри в лице заслуженного работника культуры Марии Чолий, известной певицы Алины Намсараевой, популярного артиста театра «Байкал» Алексея Раднаева, члена Общественной палаты Бурятии Дашимы Галсановой определили победителей и призеров фестиваля.
В номинации «вокал» первой возрастной группы победителями стали Кира Игумнова, во второй возрастной группе – Алена Богатова. В номинации «исполнительское мастерство» 1 место завоевала Луиза Ишигенова, во второй группе победителем стала Ангелина Пронина. В номинации «хореография» призовые места распределились следующим образом: в младшей группе 1 место заняли Номин Жамсуева и Елизавета Батуева, в старшей группе 1 место завоевали представители школы танцев «Байкал Идель».
Фестиваль-конкурс «Хрустальные звездочки» поводится с 2008 года в двух возрастных группах (дети от 7 до 12 лет и от 12 до 18 лет) по трём номинациям: вокал, исполнительское мастерство, хореография. География участников конкурса – от Владивостока до Калининграда и включает в себя все регионы страны.
Инициатором конкурса является федеральная служба судебных приставов, партнёром – всероссийский детский центр «Орленок».
Как правило, участие в фестивале для многих конкурсантов является значительным событием в жизни, одной из ступеней к дальнейшим творческим достижениям.
В Бурятии вновь зажглись «хрустальные звёздочки»
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