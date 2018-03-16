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В Улан-Удэ произошёл алкогольный «коллапс»

В Улан-Удэ произошёл алкогольный «коллапс»
Общество,  Фото:Байкал-Daily
Во многих магазинах города не продают спиртное из-за не обновлённой программы ЕГАИС

Как стало известно «Байкал-Dailу» в Улан-Удэ возникли проблемы с продажей алкоголя. Во многих торговых точках горожанам отказываются продавать спиртное.

Всё дело в том, что в магазинах попросту не обновили программу ЕГАИС.

- Обновление вышло 1 марта, до вчерашнего дня ещё был переходный режим, можно было работать и в старой, и в новой версии. А со вчерашнего дня работает только новая версия, - сообщила «Байкал-Dailу» сотрудница фирмы, работающей с системой ЕГАИС.

За эти две недели многие мелкие магазины обновили программу в рабочем порядке, особых проблем не возникло. Впрочем, нашлись и те, кто не успел или попросту забыл о необходимом обновлении. По сведениям «Байкал-Dailу» десятки магазинов не продают алкоголь в Улан-Удэ. Одни из таких точек крупный магазин на улице Сахьяновой, Профсоюзной и магазин на улице Забайкальской.

- Пришли купить вина на день рождения, но алкоголь отказались продавать. Сказали что-то с программой, - рассказывают горожане.

Отметим, что обновление программы происходит в течение часа.

Справка:

ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система) — автоматизированная система, предназначенная для государственного контроля над объёмом производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Основное функциональное предназначение системы ЕГАИС заключается в обеспечении информационно-технологической поддержки задач, закреплённых в Федеральном законе № 171-ФЗ от 22 ноября 1995 года «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

Государственное регулирование в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции направлено на защиту экономических интересов Российской Федерации, обеспечение нужд потребителей в указанной продукции, а также на повышение её качества и проведение контроля над соблюдением законодательства, норм и правил в регулируемой области.
алкоголь
 
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