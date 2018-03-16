Митинг в честь воссоединения Крыма с Россией проведут в Иркутске

Мероприятие проведут 18 марта



Митинг, посвящённый четвёртой годовщине воссоединения Крыма с Россией, пройдёт 18 марта в сквере имени Кирова в Иркутске.



Мероприятие стартует в 18 часов, участие в нём примет губернатор области Сергей Левченко, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



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