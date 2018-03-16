Пособия при рождении детей в Бурятии хотят освободить от НДФЛ

Госдума рассмотрит законопроект, инициированный правительством России



В Госдуму поступил проект изменений в Налоговый кодекс в связи с принятием закона о ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей.



- Законопроект направлен на усиление мер материальной поддержки семей, имеющих детей, и на сохранение позитивных демографических тенденций в стране, - сообщает минсоцзащиты Бурятии.



С 1 января этого года были введены дополнительные меры государственной поддержки в виде ежемесячной выплаты семьям в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка, а также соцвыплаты из средств материнского капитала за рождение (усыновление) второго ребёнка.



Так как данный доход имеет социальную направленность, правительство России предлагает не облагать эти выплаты налогом и внести в Налоговый кодекс изменение, предусматривающее расширение перечня доходов, не облагаемых налогом на доходы физических лиц.



Для предварительного рассмотрения законопроект направлен в комитет Государственной Думы по бюджету и налогам.

