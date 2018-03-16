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Осинцы просят отстоять честь и достоинство Юрия Власко

Осинцы просят отстоять честь и достоинство Юрия Власко
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Спортивная общественность Осинского района Иркутской области, откуда был родом Юрий Власко, отреагировала на заявление врио министра внутренних дел Бурятии

Спортивная общественность Осинского района обратилась с открытым письмом к депутатам Народного Хурала с требованием оценить заявление замглавы МВД по Бурятии Алексея Кампфа.

Как сообщал «Байкал-Daily», на февральской сессии Народного Хурала Кампф в своём докладе затронул вопрос громкого убийства борца Юрия Власко, убитого в июле 2017 года в Горячинске. Врио министра внутренних дел заявил дословно следующее: «До совершения преступления сотрудники полиции делали неоднократно замечания ему и другим отдыхающим компании. Они попивали, но что получилось, то и получилось. Тогда сотрудники отреагировали и задержали лицо, которое стреляло в спортсмена».

На заявление Кампфа ранее отреагировала мама Юрия Власко Татьяна Гилишева, заявив, что эти слова «оскверняют честь и достоинство её сына».

Мать убитого спортсмена назвала информацию о замечаниях полицейских не соответствующей действительности, ссылаясь на очевидцев. Она также потребовала от МВД более «не порочить честь и достоинство её сына».

В своём письме спортивная общественность Осинского района Иркутской области также требует помочь «отстоять честь и достоинство Юрия Власко».

«Уважаемые депутаты Народного Хурала! Мы, спортивная общественность Осинского района, очень удивлены и возмущены заявлением врио министра внутренних дел Бурятии Алексея Кампфа на сессии Народного Хурала в рамках обсуждения ежегодного доклада о деятельности республиканской полиции.

Юрий Власко был талантливым, перспективным спортсменом с безукоризненной репутацией. Он всегда честно боролся на ковре и уважал своих соперников. Юрий Был человеком широкой души, добрым и порядочным.

Мы считаем, что говорить о нашем земляке в подобном тоне недопустимо. Человек, облечённый властью, не имеет права походя оскорблять всеми уважаемого молодого спортсмена, защищавшего спортивную честь России! Осинцы всем районом провожали нашего богатыря в последний путь, и сегодня считаем, что заявление врио министра - это не только оскорбление памяти нашего земляка, но и всех жителей района», - говорится в обращении.

Жители Осинского района обратились к СМИ и депутатам Народного Хурала «с просьбой правильно оценить ситуацию и помочь отстоять честь и достоинство Юрия Власко».

Под письмом оставили подписи десятки представителей спортивной общественности Осинского района.

Юрий Власко, выступавший за Бурятию, родился в Осинском районе Иркутской области. Он начал заниматься греко-римской борьбой в иркутском клубе «Спарта». После уехал в Бурятию, куда его забрал отец. В республике перешёл в вольную борьбу под руководством прославленного тренера Фёдора Махутова. Учился на спортфаке в Республиканском многоуровневом колледже в Улан-Удэ.

Дважды (в 2015 и 2016 годах) выигрывал первенство Европы среди юниоров. Был победителем Межконтинентального Кубка «Алроса», обладателем Кубка России, чемпионом международных турниров в Иране, Турции, турнира на призы главы Бурятии и многих других. Юрий ставил перед собой цель попасть на Олимпийские Игры.

- Особенно о будущем не думаю, но моя мечта, как у многих спортсменов – стать олимпийским чемпионом. Не все доходят до Олимпиады, но я думаю, у меня точно получится (улыбается). Серьезно думаю только об этом. Я только в начале пути. Всегда говорю себе, что важно ничего не бояться, терпеть, не жалеть себя. Тогда становишься борцом более высокого уровня, - говорил Власко в своём последнем интервью.

Юрий был убит 29 июля 2017 года на побережье Байкала возле села Горячинск. Во время массовой драки его ударили несколько раз ножом, а потом жестоко добили. Убийцами оказались трое улан-удэнцев, ранее неоднократно судимых за кражи и разбои. Сейчас они находятся в СИЗО. Общественность Бурятии требует пожизненного заключения для задержанных.

Талантливому борцу было всего 20 лет. Два дня назад, 14 марта, в день, когда Юрию исполнился бы 21 год, в Сети появились видеовоспоминания о нём от друзей и близких.

Борца похоронили в родном селе Русские Янгуты Осинского района.




спорт Юрий Власко МВД Бурятии
 
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