Осинцы просят отстоять честь и достоинство Юрия Власко

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Улан-удэнские дошколята выбрали президента Общество, За несколько дней до выборов главы государства в детском саду «Чебурашка» выбрали своего президента

В Улан-Удэ прошёл семинар по трудоустройству иностранцев Общество, Управлением по вопросам миграции МВД по Бурятии проведён традиционный семинар для работодателей по вопросам привлечения и использования труда иностранных работников