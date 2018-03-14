Осуждённым Улан-Удэ рассказали о великих женщинах России

Им поведали о княгине Ольге, Екатерине II Великой и других женщинах
Преподаватели школы при КП-3 УФСИН России по республике в честь празднования Международного женского дня провели с осуждёнными занятие «Великие женщины страны».
Во время урока педагоги представили презентацию о великих женщинах России разных эпох: княгине Ольге, Екатерине II Великой, основателе Российской академии наук Екатерине Дашковой, профессоре математики Софье Ковалевской, Герое Советского Союза снайпере Людмиле Павличенко, Герое Советского Союза летчице Лидии Литвяк и балерине Майе Плисецкой.
Мероприятие было направлено на расширение кругозора, воспитание гражданственности и патриотизма, формирование активной жизненной позиции у осуждённых, сообщает пресс-служба учреждения.
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