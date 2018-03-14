Будет представлено около 40 картин
Юбилейная выставка заслуженного художника России Александра Шипицына открылась в галерее Бронштейна в Иркутске. В этом году мастеру исполняется 80 лет.
Работы Александра Шипицына находятся в музейных и частных коллекциях по всему миру. Всего в экспозиции представлено около 40 картин: чёрно-белая и цветная графика и карандашные рисунки.
Шипицын также оформил более тридцати книг для Восточно-Сибирского книжного издательства и «Советской России». С большим успехом художник работает в направлении эстампа (произведение графического искусства, представляющее собой гравюрный либо иной оттиск на бумаге с печатной формы), сообщает пресс-служба галереи Бронштейна.
Иркутян приглашают на выставку художника Александра Шипицына
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