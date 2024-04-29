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На севере Бурятии ищут странного мужчину, предлагающего детям «покататься»

На севере Бурятии ищут странного мужчину, предлагающего детям «покататься»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Очевидцев просят сразу же сообщать о нём в полицию

Ещё в конце минувшей недели в Северобайкальске поднялась паника из-за сообщений о таинственном незнакомце, пристающем к местной детворе. Скриншоты с ними разместили в группе «Услышано в Северобайкальске» во «ВКонтакте».
 
Мать одного мальчика рассказала, что сын пошёл в магазин с другом и тут к ребятишкам подъехал мужчина с «маленькой бородкой» на авто, похожем на джип, а после «предложил деньги и покататься на машине». Ребята убежали.

Другой юный северобайкалец, если верить этим рассказам, катался на велосипеде, когда появился неизвестный на белом паркетнике и попросил подъехать к нему. Ребёнок поспешил ретироваться. Горожане говорят, что такой автомобиль видят на улицах не в первый раз и посты в соцсетях о нём уже были. Незнакомца даже предложили отследить по камерам.
 
В пресс-службе МВД по Бурятии «Байкал-Daily» ранее пояснили, что обращений в правоохранительные органы от самих родителей по этому поводу не поступало.

- Сотрудники полиции проводят проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, – сообщили в министерстве.

В Северобайкальске, как выяснилось, уже ищут и саму машину, и её владельца и, собственно, того, кто был за рулём.

- В ходе предварительной проверки будет принято законное правовое решение, – отметил начальник МО МВД России «Северобайкальский» Евгений Артёмкин.

Всех, кто стал свидетелем чего-то подобного или видел того самого мужчину на авто, просят обращаться в дежурную часть полиции.
 
Тем временем в комментариях к посту участники сообщества упорно твердят, что подобные публикации – якобы работа провокаторов и «какие-то клуши от безделья рассылают всякий бред». «На Дальнем Востоке в городских группах тоже такое постили, чтобы народ взбудоражить», – заявил один из интернет-пользователей. Однако администратор паблика заверил, что об этом написали именно местные.

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